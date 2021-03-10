Son dakika haberleri: ERZURUM Vaka oranı yükselen Erzurum'da 'turuncu' endişesi - Son Dakika

Son dakika haberleri: ERZURUM Vaka oranı yükselen Erzurum'da 'turuncu' endişesi

10.03.2021 10:14

Edinilen son dakika haberine göre Vaka oranı yükselen Erzurum'da 'turuncu' endişesi'YERİNDE karar' dönemine geçilmesiyle kademeli normalleşme sürecinde, 48,30'luk vaka oranıyla orta riskli olarak sarı kategoride yer alan Erzurum'da, son hafta artan yoğunluktan dolayı bu oran 52,22'ye yükseldi.

Vaka oranı yükselen Erzurum'da 'turuncu' endişesi

'YERİNDE karar' dönemine geçilmesiyle kademeli normalleşme sürecinde, 48,30'luk vaka oranıyla orta riskli olarak sarı kategoride yer alan Erzurum'da, son hafta artan yoğunluktan dolayı bu oran 52,22'ye yükseldi. Vaka oranının yükselmesiyle kent merkezinde yeniden kısıtlama korkusu yaşanmaya başladı. İşletmeci Recai Emeç, "Lokantamızı açtık, nefes almaya başladık. Vakaların tekrar artış göstermesi üzücü. Hepimiz dikkat edersek bu işin üstesinden gelebiliriz" dedi.

Kontrollü normalleşme dönemine 100 binde 48,30'luk vaka oranıyla orta riskli il olarak sarı kategoride giren Erzurum'daki vaka yükselişi korkutuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son paylaştığı haftalık vaka sayılarını içeren risk haritasına göre, vaka oranı 100 binde 52,22'ye yükselen Erzurum, 'turuncu alarm' verirken, yüksek risk grubu endişesi de başladı. Hafta içi kent merkezinde oluşan yoğunluk tedirginliğe neden olurken, bazı kişilerin maske takmaması dikkat çekti.

'SADECE BİZ DEĞİL HERKES DİKKAT ETMELİ'

Yoğunluğun arttığı kent merkezinde esnaf ise tekrar kepenk kapatmanın endişesini yaşıyor. Erzurumlu dönerci Recai Emeç, "Lokantamızı açtık. Az da olsa nefes almaya başladık. Vakaların tekrar artış göstermesi üzücü. Daha çok dikkat etmek gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına kesinlikle uyuyoruz. Herkesin kurallara uymasını istiyoruz. Biz lokantamızda sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyuyoruz. Gelen müşterilerimize HES kodu soruyoruz ve maskeleri yoksa temin ediyoruz. Bu iş sadece restoranların dikkat etmesiyle olmuyor. Bütün sektörlerin dikkat etmesi gerekiyor. Kapanma bizim, çalışanlarımızın ve ülkemizin zararına oluyor. Hepimiz dikkat edersek bu işin üstesinden gelebiliriz" diye konuştu.

'KIRMIZIYA DÖNERSEK ESNAF İÇİN ZOR OLUR'

Kısıtlamanın esnetilmesinden dolayı birçok kişinin rehavete kapıldığını söyleyen Hakim Nalkıran ise "Şu dönemde biraz daha özen göstermemiz gerekiyor. Rahatlamanın alemi yok. Kısıtlamalar gevşetildi ama bu maske, mesafe ve hijyenden vazgeçildiği anlamına gelmiyor. Esnafımız şu an küçük de olsa derin bir nefes almaya çalışıyor. Vaka artışı bu hızla devam ederse belli ki o nefes yarım kalacak. Buna sebep olup vebale girmeyelim. Maske takmak zor bir şey değil hayatımıza gireli 1 yıl oldu. Mesafeye gelince kol kola değil de yarım metre arayla yürümek zor değil. Kırmızıya dönersek esnaf için çok zor olur. Önümüz ramazan, insanları ekmeğinden etmeyelim. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

'YÜZ YÜZE EĞİTİM İHTİYAÇ AMA NE YAPACAĞIZ, BİLMİYORUZ'

Erzurum'da öğretmenlik yaptığını söyleyen Mevlüde Doğan da "Okullar ve iş yerleri bence erken açıldı. Vakalar birden artış gösterdi. Okullarda sınav yapmaya başladık. Öğrencileri her ne kadar uyarsak da tedbir alıp dikkat etmiyorlar. Yüz yüze eğitim tabi ki de ihtiyaç ama ne yapacağımızı bilemiyoruz. Dışarıdaki yoğunluk aşırıya kaçmış durumda. Kesinlikle yeniden kapanacağız. Yaş aralığına göre insanların dışarı çıkması gerekiyor. Şu an herkes sokakta" diye konuştu.

DOĞU'DA 'MAVİ' İLLER 'SARI'YA DÖNMEK ÜZERE

Öte yandan Doğu Anadolu'da mavi kategorideki illerin sarıya dönmek üzere olduğu görüldü. Normalleşme dönemine düşük riskli olarak mavi kategoride giren, vaka sayısı 100 binde 17,19 ile Iğdır, 19,00 ile Ağrı, 16,64 ile Muş'ta ise sarı kategoriye girme endişesi arttı. Vaka sayıları; 27 Şubat-5 Mart verilere göre Iğdır'da 24,84'e, Ağrı'da 24,47'ye, Muş'ta 23,84'e yükseldi. Normalleşme adımlarının atıldığı illerde artan vaka artışları, kısıtlamaları tekrar gündeme getirdi.

Son dakika haberleri: ERZURUM Vaka oranı yükselen Erzurum'da 'turuncu' endişesi
Son dakika haberleri: ERZURUM Vaka oranı yükselen Erzurum'da 'turuncu' endişesi
Son dakika haberleri: ERZURUM Vaka oranı yükselen Erzurum'da 'turuncu' endişesi
Son dakika haberleri: ERZURUM Vaka oranı yükselen Erzurum'da 'turuncu' endişesi
Son dakika haberleri: ERZURUM Vaka oranı yükselen Erzurum'da 'turuncu' endişesi
Son dakika haberleri: ERZURUM Vaka oranı yükselen Erzurum'da 'turuncu' endişesi
Son dakika haberleri: ERZURUM Vaka oranı yükselen Erzurum'da 'turuncu' endişesi
Son dakika haberleri: ERZURUM Vaka oranı yükselen Erzurum'da 'turuncu' endişesi
Son dakika haberleri: ERZURUM Vaka oranı yükselen Erzurum'da 'turuncu' endişesi
Son dakika haberleri: ERZURUM Vaka oranı yükselen Erzurum'da 'turuncu' endişesi
Son dakika haberleri: ERZURUM Vaka oranı yükselen Erzurum'da 'turuncu' endişesi
Son dakika haberleri: ERZURUM Vaka oranı yükselen Erzurum'da 'turuncu' endişesi
Son dakika haberleri: ERZURUM Vaka oranı yükselen Erzurum'da 'turuncu' endişesi
Son dakika haberleri: ERZURUM Vaka oranı yükselen Erzurum'da 'turuncu' endişesi
Son dakika haberleri: ERZURUM Vaka oranı yükselen Erzurum'da 'turuncu' endişesi
Son dakika haberleri: ERZURUM Vaka oranı yükselen Erzurum'da 'turuncu' endişesi

Fahrettin Koca, Normalleşme, Erzurum, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ERZURUM Vaka oranı yükselen Erzurum'da 'turuncu' endişesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kan donduran Mervenur Polat cinayetinde 5 zanlı tutuklandı Son Dakika: Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 67 kişi vefat etti, 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı
Barcelona, Messi'nin takımda kalması için Agüero'yu transfer etmek istiyor Barcelona, Messi'nin takımda kalması için Agüero'yu transfer etmek istiyor         
21:21
10 katlı binanın çatısından atlayan 14 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi 10 katlı binanın çatısından atlayan 14 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi         
21:15
Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak         
20:48
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı         
20:01
Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım         
19:33
İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni         
18:11
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 21:37:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: ERZURUM Vaka oranı yükselen Erzurum'da 'turuncu' endişesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei