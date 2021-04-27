Vaka oranıyla İstanbul ile yarışan Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü konuştu - Son Dakika

Vaka oranıyla İstanbul ile yarışan Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü konuştu

"Şimdi plato oluştu. İbre biraz daha aşağıya dönmeye başladı"

TEKİRDAĞ - Sağlık Bakanlığı haftalık verileri açıklamasından sonra Tekirdağ'da 100 bin kişide en çok korona virüs vakası görülen illerden oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Şimdi plato oluştu. İbre biraz daha aşağıya dönmeye başladı. Başından beri korona virüsü misafir etmeyelim demiştik, misafirperver bir milletiz. Bunu anlıyoruz ama biraz daha sabredelim, dişimizi sıkalım" dedi.

Ülke genelinde 1 milyon nüfusu ile korona virüs vaka oranlarında ilk sıralarda bulunan Tekirdağ, son verilerin açıklamasının ardından İstanbul ve Çanakkale'den sonra haftalık verilerde 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarında 3. oldu. Ülkede 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarında 720,20 olan Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, son durumu değerlendirdi.

İstanbul kaynaklı artış

Tekirdağ'da korona virüs vaka oranlarının yüksek olmasının bir sebebi de İstanbul kaynaklı olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Kalkan, İstanbul'un yanı başında sanayi kenti olan Tekirdağ'ın bu sebeple İstanbul ile sürekli alışveriş halinde olmasından ötürü korona virüs vakalarının sürekli artış gösterdiğini de ifade etti.

"Şimdi plato oluştu"

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "'Bilindiği gibi bir haftalık toplam vaka sayısı üzerinden yapılıyor bu hesaplamalar geçtiğimiz hafta biraz yoğun günler geçirdik. Şimdi plato oluştu ibre biraz daha aşağıya doğru dönmeye başladı. Umarım kurallara riayet, rehavetten çıkış ve bu kapanma süreci ile birlikte de beklediğimiz yerlere sayılarımız düşecektir. Bütün buna yönelik hazırlıklarımızı, tekrar sağlık sistemi kendisini en azından birazcık daha rehabilite edebilecek arkadaşlarımız gerçekten yoruldular. Özveriyle büyük bir desten yazıyor gerçekten tüm sağlık çalışanlarımız. En azından karşılıklı olarak bu empatiyi de hissedebileceğimiz bir dönem olacak diye düşünüyorum. Başından beri korona virüsü misafir etmeyelim demiştik, misafirperver bir milletiz. Bunu anlıyoruz ama biraz daha sabredelim, dişimizi sıkalım, kurallara riayet edelim ve inşallah korona virüsü atlattığımız günlerde birbirimizi ağırlayalım diyoruz" dedi.