Vaka oranıyla İstanbul ile yarışan Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü konuştu - Son Dakika

Vaka oranıyla İstanbul ile yarışan Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü konuştu

27.04.2021 14:24

Vaka oranıyla İstanbul ile yarışan Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü konuştu "Şimdi plato oluştu.

Vaka oranıyla İstanbul ile yarışan Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü konuştu

"Şimdi plato oluştu. İbre biraz daha aşağıya dönmeye başladı"

TEKİRDAĞ - Sağlık Bakanlığı haftalık verileri açıklamasından sonra Tekirdağ'da 100 bin kişide en çok korona virüs vakası görülen illerden oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Şimdi plato oluştu. İbre biraz daha aşağıya dönmeye başladı. Başından beri korona virüsü misafir etmeyelim demiştik, misafirperver bir milletiz. Bunu anlıyoruz ama biraz daha sabredelim, dişimizi sıkalım" dedi.

Ülke genelinde 1 milyon nüfusu ile korona virüs vaka oranlarında ilk sıralarda bulunan Tekirdağ, son verilerin açıklamasının ardından İstanbul ve Çanakkale'den sonra haftalık verilerde 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarında 3. oldu. Ülkede 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarında 720,20 olan Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, son durumu değerlendirdi.

İstanbul kaynaklı artış

Tekirdağ'da korona virüs vaka oranlarının yüksek olmasının bir sebebi de İstanbul kaynaklı olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Kalkan, İstanbul'un yanı başında sanayi kenti olan Tekirdağ'ın bu sebeple İstanbul ile sürekli alışveriş halinde olmasından ötürü korona virüs vakalarının sürekli artış gösterdiğini de ifade etti.

"Şimdi plato oluştu"

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "'Bilindiği gibi bir haftalık toplam vaka sayısı üzerinden yapılıyor bu hesaplamalar geçtiğimiz hafta biraz yoğun günler geçirdik. Şimdi plato oluştu ibre biraz daha aşağıya doğru dönmeye başladı. Umarım kurallara riayet, rehavetten çıkış ve bu kapanma süreci ile birlikte de beklediğimiz yerlere sayılarımız düşecektir. Bütün buna yönelik hazırlıklarımızı, tekrar sağlık sistemi kendisini en azından birazcık daha rehabilite edebilecek arkadaşlarımız gerçekten yoruldular. Özveriyle büyük bir desten yazıyor gerçekten tüm sağlık çalışanlarımız. En azından karşılıklı olarak bu empatiyi de hissedebileceğimiz bir dönem olacak diye düşünüyorum. Başından beri korona virüsü misafir etmeyelim demiştik, misafirperver bir milletiz. Bunu anlıyoruz ama biraz daha sabredelim, dişimizi sıkalım, kurallara riayet edelim ve inşallah korona virüsü atlattığımız günlerde birbirimizi ağırlayalım diyoruz" dedi.

Vaka oranıyla İstanbul ile yarışan Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü konuştu
Vaka oranıyla İstanbul ile yarışan Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü konuştu
Vaka oranıyla İstanbul ile yarışan Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü konuştu
Vaka oranıyla İstanbul ile yarışan Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü konuştu

İl Sağlık Müdürü, Cengiz Kalkan, Tekirdağ, İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vaka oranıyla İstanbul ile yarışan Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü konuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş 17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak 17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
İlçelerde başlayıp ülke geneline yayıldı! Aşı ikna timlerinin başarısı dünya basınında İlçelerde başlayıp ülke geneline yayıldı! Aşı ikna timlerinin başarısı dünya basınında         
14:57
HSK'dan 'tam kapanma' talebi: Acil işler dışındaki duruşmalar ertelensin HSK'dan 'tam kapanma' talebi: Acil işler dışındaki duruşmalar ertelensin         
14:19
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada         
12:54
17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak         
12:18
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı         
12:12
Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti         
11:39
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı         
10:45
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
10:09
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 15:03:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vaka oranıyla İstanbul ile yarışan Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement