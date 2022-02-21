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VAKA ORANLARININ YÜKSELDİĞİ DİYARBAKIR'DA, GÜNEŞLİ HAVAYI GÖRENLER SALGINI UNUTTU - Son Dakika

VAKA ORANLARININ YÜKSELDİĞİ DİYARBAKIR'DA, GÜNEŞLİ HAVAYI GÖRENLER SALGINI UNUTTU

21.02.2022 10:47

SAĞLIK Bakanlığı'nın Covid-19 vaka haritasında riskli iller arasında olan, vaka sayısını 100 binde 735,49, aşılama oranını ise yüzde 64 olarak açıkladığı Diyarbakır'da, kurallar unutuldu.

SAĞLIK Bakanlığı'nın Covid-19 vaka haritasında riskli iller arasında olan, vaka sayısını 100 binde 735,49, aşılama oranını ise yüzde 64 olarak açıkladığı Diyarbakır'da, kurallar unutuldu. Vatandaşların büyük çoğunluğu maske takmıyor, sosyal mesafe kuralına uymuyor.

Hava sıcaklığının 14 ila 16 derece arasında seyrettiği Diyarbakır'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar dışarıya akın ederken, sosyal mesafe unutuldu. Tarihi Sur ilçesindeki mekanları dolduran vatandaşlar kalabalık kitleler halinde dolaşarak, güneşli havanın keyfini yaşadı. Maske takmayan Ahmet Aydın, "Havalar ısındı, nefes alamıyoruz, taktığımız maske daha zararlı. İki doz aşıyı yaptırdım, sorun olmaz diyorlar. Onun için korkmuyorum" şeklinde konuştu.

Maske takmayan vatandaşlardan Mehmet Ayyıldız, maskeyi doğru bir çözüm olduğuna inanmadığı için takmadığını belirterek, "Maskenin doğru bir çözüm olduğuna inanmıyorum. 3'üncü aşımızı olmamıza rağmen tekrar koronavirüs kapabiliyoruz ve tekrar vaka sayıları artıyor. Bence başka çözümler bulunmalı. Kapanmalar da oldu ama çözüm olmadı, bence maske çözüm değil diye düşünüyorum. Ama herkes çok dikkatli olmalı. Tedbirler unutulmamalı" diye konuştu.

VAKA ORANLARININ YÜKSELDİĞİ DİYARBAKIR'DA, GÜNEŞLİ HAVAYI GÖRENLER SALGINI UNUTTU
VAKA ORANLARININ YÜKSELDİĞİ DİYARBAKIR'DA, GÜNEŞLİ HAVAYI GÖRENLER SALGINI UNUTTU
VAKA ORANLARININ YÜKSELDİĞİ DİYARBAKIR'DA, GÜNEŞLİ HAVAYI GÖRENLER SALGINI UNUTTU

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VAKA ORANLARININ YÜKSELDİĞİ DİYARBAKIR'DA, GÜNEŞLİ HAVAYI GÖRENLER SALGINI UNUTTU VAKA ORANLARININ YÜKSELDİĞİ DİYARBAKIR'DA, GÜNEŞLİ HAVAYI GÖRENLER SALGINI UNUTTU Sur'da terörün zarar verdiği okul kaymakamlık binasına dönüştürüldü Sur'da terörün zarar verdiği okul kaymakamlık binasına dönüştürüldü

Koronavirüs, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAKA ORANLARININ YÜKSELDİĞİ DİYARBAKIR'DA, GÜNEŞLİ HAVAYI GÖRENLER SALGINI UNUTTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAKA ORANLARININ YÜKSELDİĞİ DİYARBAKIR'DA, GÜNEŞLİ HAVAYI GÖRENLER SALGINI UNUTTU - Son Dakika
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