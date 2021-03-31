SAMSUN Vaka rekortmeni Samsun'da sıklaştırılan denetimlere polis takviyesi - Son Dakika

SAMSUN Vaka rekortmeni Samsun'da sıklaştırılan denetimlere polis takviyesi

31.03.2021 14:03

Vaka rekortmeni Samsun'da sıklaştırılan denetimlere polis takviyesiSAĞLIK Bakanlığı'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına göre 20-26 Mart tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il, bir kez daha Samsun oldu.

Vaka rekortmeni Samsun'da sıklaştırılan denetimlere polis takviyesi

SAĞLIK Bakanlığı'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına göre 20-26 Mart tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il, bir kez daha Samsun oldu. 4 haftadır vaka sayısında birinci olan kentte kontrol ve denetimler de sıklaştırıldı, ek tebdirler alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı kapsamında kenteki denetimler için ayrıca 209 takviye personel de görevlendirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 20-26 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, Yalova, Giresun ve Sinop olurken, Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van ise en az vaka görülen iller oldu. Samsun'da 13- 19 Mart tarihleri arasında 508.97 olan haftalık vaka sayısı bir hafta içinde 586.84'e çıktı. Samsun'da artan vakalarla birlikte denetimler de sıklaştırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği talimat kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kente 209 takviye personel görevlendirildi. Görevlendirilen ek personelle birlikte kalabalık cadde ve sokakların giriş çıkışlarında uygulanan HES kodu denetimi ara sokaklara kadar genişletildi.

'GEZMEK İÇİN ÇIKMAMAK LAZIM'

Haftalardır vaka şampiyonu olmanın mutlu bir haber olmadığını ifade eden Gökhan Ketmen, 'İster istemez bu duruma üzülüyoruz. Bir yerde hata var ve bu polisin işi de değil. Aşılar da geldi inşallah daha iyi olacak. Esnafız biz ve insan bu durumdan korkuyor. Bizde ona göre dikkat ediyoruz. Esnafın, daha çok giden, geleni oluyor, o nedenle dikkat etmek lazım, daha çok risk altındayız. Devletimizin koyduğu kurallara uyarsak sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. İnsanların işleri olduğu için geliyorlar. Taksit yatırmaya gelenler oluyor, fatura ödemeye gelenler oluyor. Tabi elimizden geldiğince dışarı çıkmamak gerekiyor. İşimiz olmadığı sürece dışarı çıkmamıza gerek yok. Bu saatten sonra burası gezme yeri değil. Gezmek için çıkmamak lazım ama işin varsa o zaman yapacak bir şey yok. Düzeleceğine inanıyoruz ama biraz zaman alacak' dedi.

'GERÇEKTEN KORKUTUCU BİR DURUM'

Sokaklardaki kalabalığın korkutucu olduğunu belirten Gürsel Yıldız, 'Ben aynı zamanda korona atlattım. Daha fazla dikkat etmeye çalışıyorum. Hatta zaman zaman arkadaşlarımın ve çevremdeki insanların korona olduklarını duydukça üzülüyorum. Herkesin duyarlı olması gerekiyor. Kronik hastalığım olmamasına rağmen beni çok zorladı hatta son 2 gün tamamen kendimi kaybetme durumuna geldim. Dikkat etmeme rağmen biraz zor atlattım. Bu kalabalık görüntülerini gördüğümüz zaman maalesef üzülüyoruz. Ben işim olmadığı sürece kesinlikle buraya gelmek istemiyorum. Evde kalmak istiyoruz ama mecbur çalışmamız gerekiyor' diye konuştu.

'15 GÜN TAM KAPANMA GEREKİYOR'

Fehmi Güngör ise, 'İnsanlar dışarı çıkacaklar haliyle alışveriş yapmak zorundalar. İnsanların dışarı çıkmasını engelleyemeyiz. İnsanlarda bir şekilde hayatını idame ettirmek zorunda. Şu an sokağa çıkma yasağı yok. O zaman yasak getirilsin dışarı çıkmasın kimse. Vakaların düşmesi için 15 gün tam kapanma gerekiyor' şeklinde konuştu.

SAMSUN Vaka rekortmeni Samsun'da sıklaştırılan denetimlere polis takviyesi
SAMSUN Vaka rekortmeni Samsun'da sıklaştırılan denetimlere polis takviyesi
SAMSUN Vaka rekortmeni Samsun'da sıklaştırılan denetimlere polis takviyesi
SAMSUN Vaka rekortmeni Samsun'da sıklaştırılan denetimlere polis takviyesi
SAMSUN Vaka rekortmeni Samsun'da sıklaştırılan denetimlere polis takviyesi
SAMSUN Vaka rekortmeni Samsun'da sıklaştırılan denetimlere polis takviyesi
SAMSUN Vaka rekortmeni Samsun'da sıklaştırılan denetimlere polis takviyesi
SAMSUN Vaka rekortmeni Samsun'da sıklaştırılan denetimlere polis takviyesi
SAMSUN Vaka rekortmeni Samsun'da sıklaştırılan denetimlere polis takviyesi
SAMSUN Vaka rekortmeni Samsun'da sıklaştırılan denetimlere polis takviyesi
SAMSUN Vaka rekortmeni Samsun'da sıklaştırılan denetimlere polis takviyesi
SAMSUN Vaka rekortmeni Samsun'da sıklaştırılan denetimlere polis takviyesi
SAMSUN Vaka rekortmeni Samsun'da sıklaştırılan denetimlere polis takviyesi
SAMSUN Vaka rekortmeni Samsun'da sıklaştırılan denetimlere polis takviyesi

Sağlık Bakanlığı, HES kodu, Samsun, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık SAMSUN Vaka rekortmeni Samsun'da sıklaştırılan denetimlere polis takviyesi - Son Dakika


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