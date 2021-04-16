VAKA SAYILARI ARTAN ANTALYA'DA KURALLAR HİÇE SAYILIYOR - Son Dakika

VAKA SAYILARI ARTAN ANTALYA'DA KURALLAR HİÇE SAYILIYOR

16.04.2021 11:04

Çok yüksek riski iller arasında olan ve yüz binde 270 vaka sayısına ulaşılan turizm kenti Antalya'da maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor.

Çok yüksek riski iller arasında olan ve yüz binde 270 vaka sayısına ulaşılan turizm kenti Antalya'da maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor. Kentin en kırmızı noktası ise yaya trafiğinin yoğunlaştığı 'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın en son yayımladığı koronavirüs risk haritasında turizm kenti Antalya, 2 Nisan tarihine kadar vaka sayısı yüz binde 190 iken 3 Nisan'da açıklanan son verilerle sayı bir anda artarak yüz binde 270'e ulaştı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritada kentin büyük kısmı kırmızı ile gösterilirken kırmızı rengin en yoğun olduğu yerin ise araç trafiğine kapalı yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'nin olduğu dikkati çekti. İŞLEK CADDEDE KURAL YOK

Başlangıcında alışveriş merkezi bitişinde ise tarihi Kaleiçi'ne girilen Kazım Özalp Caddesi'nde alışveriş yapılabilecek işletmeler ile restoranlar bulunduğu için kentte yaşayanlar ile turistler gün içinde mutlaka bu caddeyi kullanıyor. Yoğunluk sebebiyle zaman zaman caddenin bazı noktalarında fiziki mesafe kuralı aşılıyor. Maske kuralına ise caddeyi kullananların büyük kısmının uymadığı dikkati çekti. Vatandaşlar maskeyi ya hiç takmadı ya da çenelerinin altında ağız ve burunları açık bir şekilde taşımayı tercih etti. Denetimin olmadığı bu noktada esnaf ve kurallara uyan vatandaşların ise tedirginlik yaşadıkları görüldü.

KURALA UYANLAR: ENDİŞELİYİZ

Sağlık personeli olan Haşim İmak, mecbur olduğu için alışveriş amaçlı Kazım Özalp Caddesi'ne geldiğini belirterek, " Türkiye'nin her yeri kırmızı Antalya'da bu şekilde. Tabi ki endişeleniyoruz. İşim olmadıkça dışarı dahi çıkmıyorum. Evden işe, işten eve. Aylar sonra ilk defa dışarı çıktım" dedi.

Maske ve mesafe kuralına uyan ancak alışveriş için bu caddeyi tercih ettiğini belirten Ziya Esmer, "Bu durum beni de çok endişelendiriyor. Maske, fiziki mesafe ve hijyene çok dikkat ediyorum. Toplu taşımA kullanmıyorum. Olabildiğince yürümeye çalışıyorum" diye konuştu.

Kırmızı haritanın gittikçe arttığını belirten ve endişe duyduğunu anlatan Gonca Aydemir, "Ailecek kimseyle görüşmüyorum. Alışveriş yaparken hızlıca yapıp eve gidiyorum. Kimseyle temas etmiyoruz" dedi.

Kurallara uymayan ve maske takmayan bazı vatandaşların ise görüntülendiklerini anladıkları zaman maske takma çabaları kameralara yansıdı.

VAKA SAYILARI ARTAN ANTALYA'DA KURALLAR HİÇE SAYILIYOR
VAKA SAYILARI ARTAN ANTALYA'DA KURALLAR HİÇE SAYILIYOR
VAKA SAYILARI ARTAN ANTALYA'DA KURALLAR HİÇE SAYILIYOR
VAKA SAYILARI ARTAN ANTALYA'DA KURALLAR HİÇE SAYILIYOR

Antalya, Turizm, Özalp, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAKA SAYILARI ARTAN ANTALYA'DA KURALLAR HİÇE SAYILIYOR - Son Dakika


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