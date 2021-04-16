Vaka sayıları artan Antalya'da kurallar unutuldu - Son Dakika

'ÇOK yüksek riski' iller arasında olan ve yüz binde 270 vaka sayısına ulaşılan turizm kenti Antalya'da maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor. Yaya trafiğinin yoğunlaştığı Kazım Özalp Caddesi ise kentin en kırmızı noktası oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın en son yayımladığı koronavirüs risk haritasında turizm kenti Antalya, 2 Nisan tarihine kadar vaka sayısı yüz binde 190 iken 3 Nisan'da açıklanan son verilerle sayı bir anda artarak yüz binde 270'e ulaştı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritada kentin büyük kısmı kırmızı ile gösterilirken, en kırmızı nokta ise yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi oldu.