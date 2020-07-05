Vaka sayıları artan Gaziantep'te düğünlerde polisler görev yapacak - Son Dakika

Vaka sayıları artan Gaziantep'te düğünlerde polisler görev yapacak

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın vaka sayılarının artış gösterdiğini açıkladığı Gaziantep'te, valilik kararıyla düğünlerde kolluk kuvvetlerinin görevlendirileceği açıklandı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın vaka sayılarının artış gösterdiğini açıkladığı Gaziantep'te, valilik kararıyla düğünlerde kolluk kuvvetlerinin görevlendirileceği açıklandı.

Feghouli'nin Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesi, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
Ayrılığı hazmedemeyen şahıs, eski sevgilisinin evini ateşe verdi
Manuel da Costa'nın kalp bölgesine tekme atan Feghouli kırmızı kartla oyun dışında kaldı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, il genelindeki düğünlerde 67 ekipten oluşan toplam 229 personelin görevlendirileceği belirtildi.

Korona virüs salgını döneminde sosyal mesafe ve maske kuralına en az uyan il olarak dikkat çeken ve açıklanan son verilerde vaka sayısı en çok artan üçüncü kent olarak öne çıkan Gaziantep'te sert tedbirler alınmaya devam ediyor. Kentte son günlerde özellikle düğünlerde çekilen skandal düğün görüntülerinin ardından Gaziantep Valiliği tarafından yeni kararlar alındı.

229 personelden oluşan 67 ekip görev yapacak

Alınan kararlar çerçevesinde il merkezindeki düğünlerde kolluk kuvvetlerinin görevlendirileceği açıklandı. Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "5 Temmuz 2020 Pazar günü ilimiz genelinde yapılacak olan düğünlerde korona virüs tedbirleri kapsamında 14.00-19.00 ile 19.00-24.00 saatleri arasında 2 grup halinde gerekli emniyet tedbirleri aldırılmış olup Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlükleri sorumluluk bölgelerinde bildirim yapılan toplam 108 düğünde 229 personel ve 67 ekip görevlendirilmiştir. Bu tedbirlere ek olarak, ilimizin çeşitli yerlerinde hazır kuvvet olarak 14.00-19.00 saatleri arasında 2 grup halinde 46, 19.00-24.00 saatleri arasında 2 grup halinde 46 personel olmak üzere 4 grup halinde toplam 92 Genel Hizmet Personeli ile meydana gelebilecek olaylara karşı toplu müdahale etmek üzere toplam 84 Çevik Kuvvet personeli görevlendirilmiş olup, il merkezindeki tedbirlerde toplam 539 personel ile 67 ekip görevlendirilmiştir. Oğuzeli ile dış ilçelerimizde yeteri kadar personel görevlendirilerek düğünlerde gerekli tedbirler alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Fahrettin Koca, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 15:56 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vaka sayıları artan Gaziantep'te düğünlerde polisler görev yapacak - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:09 Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi 18:35 Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti 17:44 Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti 15:51 Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:34 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Feghouli'nin Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesi, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
22:26
Ayrılığı hazmedemeyen şahıs, eski sevgilisinin evini ateşe verdi
22:05
Manuel da Costa'nın kalp bölgesine tekme atan Feghouli kırmızı kartla oyun dışında kaldı
21:49
Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
21:48
Bakan Koca, sosyal mesafeli halay fotoğrafını "Çankırı'dan örnek geldi" notuyla paylaştı
21:32
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi! O anlar kameralara böyle yansıdı
21:30
27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
20:30
Dev karşılaşmada bir gol daha! Fark 2'ye çıktı
20:10
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 22:42:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vaka sayıları artan Gaziantep'te düğünlerde polisler görev yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]