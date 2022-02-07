Üye Girişi
Vaka sayıları artan Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gözlendi - Son Dakika

Vaka sayıları artan Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gözlendi

07.02.2022 13:04
Vaka sayıları artan Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gözlendi

Son açıklanan verilere göre Türkiye'de her 100 bin kişide en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü illerden Kırklareli'nde, maske ve mesafe kuralına uymayanların bulunduğu gözlendi.

Son açıklanan verilere göre Türkiye'de her 100 bin kişide en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü illerden Kırklareli'nde, maske ve mesafe kuralına uymayanların bulunduğu gözlendi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 22-28 Ocak'ta her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü iller arasında 1214,42 ile Kırklareli de yer aldı.

Kentin insan trafiği açısından işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi'nde bazı kişilerin maskelerini hiç takmadığı, bazılarının ise çenesine ya da burnunun altına indirdiği gözlendi.

Kent sakinlerinden Sedat İleri, AA muhabirine, bazı kişilerin maske kullanmaktan imtina ettiğini söyledi.

Hastalığın aşı ile yenilebileceğini ancak tedbirlerin de elden bırakılmaması gerektiğini belirten İleri, "Tedbirlere uyan da çok uymayan da çok. Bilhassa gençler uymuyor. Ben dört aşımı oldum, çift maske takıyorum. Allah şifasını vermiş ama tedbiri de almamız gerek. Kendi sağlıklarını düşünmüyorlarsa çevreyi düşünmeleri gerekir." diye konuştu.

Adem Balsak da kentte son günlerde tedbirlere fazla uyulmadığını gördüğünü anlattı.

Herkesin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Balsak, "Maskenin mutlaka kullanılması gerekir. Belki herkes bu hastalığa yakalanacak ama kendimizi salmamızın bir anlamı yok. Vaka artışlarından dolayı herkes tedirgin. Yaşadığımız köyde insanları uyarıyoruz. Maskelerini takacaklar, daha dikkatli olacaklar, sarılma ve tokalaşmadan kaçınacaklar." diye konuştu.

Vaka sayıları artan Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gözlendi

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Caddesi, Kırklareli, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vaka sayıları artan Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gözlendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:34 İBB uyardı! İstanbul bu akşam yağışlı havanın etkisi altına girecek
13:28 En pahalı sperm! Satışından 1,25 milyon lira elde etti
12:43 12 yaşındaki çocuğu acı çekmesinden zevk aldıkları için öldürdüler: 20 yıl sonra DNA'sı bulundu, müebbetleri isteniyor!
13:20 Fenerbahçe'de Pelkas'ın defteri dürüldü!
13:19 Bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki katına çıkarılarak 32 GB'ye yükselecek
12:56 8 Şubat'ta sakın hasta olmayın: Doktorlar bütün Türkiye'de greve gidiyor!
12:42 Bir cinayetin perde arkası: Büyükçekmece'deki kazı, Narcos Türkiye senaryosu gibi!
12:35 Korkunç kaza Ankara'da yaşandı! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
12:32 Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı
12:18 Son anda kurtarıldı! Sevgilisiyle kavga eden genç, göle atladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 13:49:31. #1.12#
SON DAKİKA: Vaka sayıları artan Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gözlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement