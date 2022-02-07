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Vaka sayıları artan Kırklareli'nde TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Vaka sayıları artan Kırklareli'nde TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

07.02.2022 14:18
Vaka sayıları artan Kırklareli'nde TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

Kırklareli'nde yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Kırklareli'nde yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 22-28 Ocak'ta her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü iller arasında 1214,42 ile yer alan kentte, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen vatandaşlara aşıları uygulanıyor.

Başhekim Çağdaş Derdiyok, gazetecilere, TURKOVAC'ın kendi hastanelerinde de uygulanmaya başlamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Kırklareli'nin aşılamada Türkiye'de 5. sırada olduğunu anlatan Derdiyok, "Toplumda TURKOVAC aşısıyla ilgili beklenti vardı. Bu konuda Bakanlığımızın 81 ilde başlattığı kampanyaya hastanemiz de dahil edildi. Bugün itibarıyla 35'i geçen randevu sayımız var. Halkın ilgisinin olduğunu biliyoruz. İnşallah aşılama oranımız daha da yükselecek. Bakanlığımıza verdiği destek için teşekkür ederiz." dedi.

Derdiyok, herkesi aşı olmaya davet etti.

Kent sakinlerinden Barış Koçoğlu ise uzun zamandır TURKOVAC'ı beklediğini ifade ederek, "Milli aşımız TURKOVAC'ı olduğum için gurur duyuyorum???????." diye konuştu.

Vaka sayıları artan Kırklareli'nde TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
Vaka sayıları artan Kırklareli'nde TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
Vaka sayıları artan Kırklareli'nde TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
Vaka sayıları artan Kırklareli'nde TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

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Kırklareli, Araştırma, TURKOVAC, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vaka sayıları artan Kırklareli'nde TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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