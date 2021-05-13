Vaka sayıları düşen kentte çifte bayram yaşanıyor - Son Dakika

Vaka sayıları düşen kentte çifte bayram yaşanıyor

13.05.2021 15:02

Vaka sayıları düşen kentte çifte bayram yaşanıyor Düzce Valisi Cevdet Atay: "Düşüşler şu anda devam ediyor" Ramazan Bayramı'na düşen vaka sayılarıyla giren Düzce'de çifte bayram yaşanıyor.

Vaka sayıları düşen kentte çifte bayram yaşanıyor

Düzce Valisi Cevdet Atay: "Düşüşler şu anda devam ediyor"

DÜZCE - Ramazan Bayramı'na düşen vaka sayılarıyla giren Düzce'de çifte bayram yaşanıyor. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkürlerini sunan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Vaka sayılarımız hızlı bir şekilde düşüyor. Allah herkesten razı olsun" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı korona virüs vaka sayılarında Düzce'yi, vaka sayısı olarak hızlı düşüş yaşayan iller arasında göstermesinin ardından kentte çifte Bayram yaşanıyor. Ramazan bayramı kutlaması için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne gelen Vali Cevdet Atay, Ramazan Bayramı tedbirleri ve düşen korona virüs vaka sayılarıyla ilgili açıklama yaptı. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkürlerini sunan Vali Atay, "Bugün Ramazan Bayramı'mızın birinci günü. Allah Ramazan Bayramı'nın birinci gününü ve bundan sonraki günlerini de huzur içerisinde sağlık içerisinde geçirmeyi nasip etsin. Buradan tüm Düzceli vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Sağlıklı huzurlu bayramlar diliyoruz. Fedakarlıklarının neticesinde bugünlere kadar geldik. Gelmeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımız ilimizin tamamında kolluk güçlerimiz, sağlık çalışanlarımız herkes görevinin başında. Bugün bayramda bile arkadaşlarımız fedakarca bir tutum içerisinde işlerinin başında. Burada yaşayan insanlara hizmet etmek adına görevlerinin başında görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Düşüşler şu anda devam ediyor"

Vaka sayılarında düşüşlerin devam ettiğini belirten Vali Atay, "Burada bütün mesele vatandaşlarımızın bu kurallara uyması ile alakalı ve hepimiz bunu takip ediyoruz. Sağ olsun Düzceli vatandaşlarımız kurallara riayet ettiler. Bizleri de çok sevindirdi. Geçenlerde yüksek bir şekilde gidiyorduk. Şimdi hızlı bir şekilde düşüyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Düşüşler şu anda devam ediyor. İnşallah devam edecek" dedi.

Vaka sayıları düşen kentte çifte bayram yaşanıyor
Vaka sayıları düşen kentte çifte bayram yaşanıyor
Vaka sayıları düşen kentte çifte bayram yaşanıyor
Vaka sayıları düşen kentte çifte bayram yaşanıyor

Ramazan Bayramı, Bayram, Mevla, Düzce, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vaka sayıları düşen kentte çifte bayram yaşanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ramazan Bayramı'nın ilk gününe sosyal medyadaki Tansu Çiller esprisi damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününe sosyal medyadaki Tansu Çiller esprisi damga vurdu İstanbul'un 10 kara noktası belirlendi! İşte en çok kazanın yaşandığı yerler İstanbul'un 10 kara noktası belirlendi! İşte en çok kazanın yaşandığı yerler İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Yastık altındaki altınlarıyla tavuk çiftliği sahibi oldu Yastık altındaki altınlarıyla tavuk çiftliği sahibi oldu Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi

Son Dakika Haberleri
15:27 Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem
15:19 İsrail'in bombardımanına canlı yayında yakalanan kadın muhabir zor anlar yaşadı
15:10 Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi
15:01 İddaa, şampiyonluk düğümünü çözecek maçların oranlarını açıkladı
14:34 "Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu
14:20 Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi
14:17 Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı
14:16 Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti
14:12 Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı
12:53 Ramazan Bayramı için paylaşım yapan Mesut Özil, Kudüs'teki Müslümanları unutmadı
Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem         
15:28
İsrail'in bombardımanına canlı yayında yakalanan kadın muhabir zor anlar yaşadı İsrail'in bombardımanına canlı yayında yakalanan kadın muhabir zor anlar yaşadı         
15:19
Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi         
15:11
İddaa, şampiyonluk düğümünü çözecek maçların oranlarını açıkladı İddaa, şampiyonluk düğümünü çözecek maçların oranlarını açıkladı         
15:02
"Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu         
14:35
Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı         
14:22
Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı         
14:18
Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı         
14:13
Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti         
11:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar         
11:08
3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı         
10:40
Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma         
10:15
87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı 87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı         
10:08
Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak         
10:04
Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü         
10:02
Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor         
09:58
Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 15:37:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vaka sayıları düşen kentte çifte bayram yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement