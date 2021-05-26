Vaka sayıları düşen Trakya'da vatandaşlar "rehavete kapılmadan" tedbirlere uyulmasını istiyor - Son Dakika

Vaka sayıları düşen Trakya'da vatandaşlar "rehavete kapılmadan" tedbirlere uyulmasını istiyor

26.05.2021 11:01

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki düşüş devam ederken vatandaşlar, rehavete kapılmadan tedbirlere uyulmasını istiyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki düşüş devam ederken vatandaşlar, rehavete kapılmadan tedbirlere uyulmasını istiyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 15-21 Mayıs haftalık vaka sayılarına göre, Trakya illerindeki vaka sayısı azalış eğrisini sürdürüyor.

Geçen hafta 82,16 olan vaka sayısı Edirne'de 62,54'e, Kırklareli'nde 153,43 olan vaka sayısı 108,64'e, Tekirdağ'da 132,83 olan vaka sayısı 90,84'e düştü.

Trakya'da yaşayan vatandaşlar, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması halinde vaka sayılarının daha da düşeceği görüşünde.

Edirneli Emre Bozkuş, AA muhabirine, vaka sayılarındaki düşüşün sevindirici olduğunu söyledi.

Rehavete kapılmadan kurallara uymaya devam edilmesi gerektiğini belirten Bozkuş, "Bu düşüş bizi yanıltmamalı. Tedbirleri daha sıkı tutup kurallara uyarsak vaka sayılarını daha da düşürüp rahatlayabiliriz." dedi.

Levent Yaçı da kurallara uyulması halinde normalleşme adımlarının sağlıklı şekilde atılabileceğini ifade etti.

Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'da yaşayan Hasan Bedel de vaka sayılarının her hafta düşmesine sevindiklerini söyledi.

Bedel, kapanma sürecinin vakaların düşmesinde faydalı olduğunu ifade ederek, "Herkesin bireysel tedbirlerine devam etmesi gerekiyor. Tedbirlere sıkı şekilde uymaya devam edersek daha güzel günler, daha güzel bir yaz bizi bekliyor. Temizlik, maske ve mesafe kurallarını ihmal etmeyelim. Eşim sağlık çalışanı olduğu için ben aşımı oldum. Sırası gelen herkes aşı olsun." diye konuştu.

Kırklareli'nde yaşayan Ahmet Güven de vakaların düşmesinden son derece memnun olduklarını söyledi.

Vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha fazla riayet etmesi gerektiğini ifade eden Güven, kendisinin de aşı olarak tüm kurallara uyduğunu belirtti.

Mümkün mertebe toplu ortamlardan kaçınılması, seyahat edilmemesi önerisinde bulunan Güven, "Ben maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ediyorum. Bunun yanında evimden de hiç çıkmadım. Toplu ortamlarda oturmayacağız, seyahat etmeyeceğiz kendimizi koruyacağız. Bu can bizim." diye konuştu.

Güven, bu süreçte esnafın da zor günler geçirdiğini vurgulayarak, "Vakalar inşallah daha da düşer. Kapalı yerlerin hepsi, esnaf perişan oldu. Bizler devamlı dışarı çıkarsak hastalık artacak. Bu sefer ülkemize turistte gelmeyecek. Ben de kendi önlemlerimi aldım aşımı da oldum. Herkes muhakkak aşısını olsun hiç korkulacak bir şey yok. Devlet bir şey diyorsa vatandaş yapmalı." dedi.

Vaka sayıları düşen Trakya'da vatandaşlar rehavete kapılmadan tedbirlere uyulmasını istiyor
Vaka sayıları düşen Trakya'da vatandaşlar rehavete kapılmadan tedbirlere uyulmasını istiyor
Vaka sayıları düşen Trakya'da vatandaşlar rehavete kapılmadan tedbirlere uyulmasını istiyor
Vaka sayıları düşen Trakya'da vatandaşlar rehavete kapılmadan tedbirlere uyulmasını istiyor
Vaka sayıları düşen Trakya'da vatandaşlar rehavete kapılmadan tedbirlere uyulmasını istiyor
Vaka sayıları düşen Trakya'da vatandaşlar rehavete kapılmadan tedbirlere uyulmasını istiyor
Vaka sayıları düşen Trakya'da vatandaşlar rehavete kapılmadan tedbirlere uyulmasını istiyor
Vaka sayıları düşen Trakya'da vatandaşlar rehavete kapılmadan tedbirlere uyulmasını istiyor
Vaka sayıları düşen Trakya'da vatandaşlar rehavete kapılmadan tedbirlere uyulmasını istiyor

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vaka sayıları düşen Trakya'da vatandaşlar 'rehavete kapılmadan' tedbirlere uyulmasını istiyor - Son Dakika


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