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Vaka sayıları düştü, turistik mekanlar hareketlendi - Son Dakika

Vaka sayıları düştü, turistik mekanlar hareketlendi

02.06.2021 16:25

Vaka sayıları düştü, turistik mekanlar hareketlendi Yılın ilk yerli turist kafilesi Battalgazi'yi gezdi Korona virüs vaka sayılarında yaşanan azalma, turizm sektörünü de canlandırmaya başladı.

Vaka sayıları düştü, turistik mekanlar hareketlendi

Yılın ilk yerli turist kafilesi Battalgazi'yi gezdi

MALATYA - Korona virüs vaka sayılarında yaşanan azalma, turizm sektörünü de canlandırmaya başladı. Malatya'ya yılın ilk yerli turist kafilesi tarihi mekanları gezdi.

Battalgazi Belediyesinin destekleriyle Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirilen 'Kayısı Çiçeği Festivali' sonrasında Antalya'dan Malatya'ya gelen 32 kişilik turist kafilesi, medeniyetlerin şekillendiği Battalgazi'deki tarihi mekanları inceledi. Battalgazi Belediyesinin organizasyonunda üstü açık tur otobüsüyle ilk olarak binlerce yıllık geçmişe sahip UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nü gezen turist kafilesi, sonrasında ise Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Kanlı Kümbet, Tahtalı Hamam Müzesi ve Poyraz Konağı'nı gezdi.

Gerçekleştirilen tarihi gezinin ardından Orduzu Galip Demirel Çınar Park'ta yemek ikramı yapılan kafile, daha sonra ise kooperatifçilikte örnek projelere ve uygulamalara imza atan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifini ziyaret etti. Fahri Başkan Yıldız Güder'in eşlik ettiği ziyarette, doğal ve yöresel ürünlerden hediyeler yaptıran kafile, medeniyetin kalbi Battalgazi'ye hayran kaldı. Turist kafilesi, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Üstü açık tur otobüsüyle nostaljik gezi

Bu gezi ile ön yargılarının yıkıldığını vurgulayan İrem Öner isimli yerli turist, "Antalya'dan geldim. Daha önce doğu şehirlerini gezmek istiyordum. Doğu ile ilgili farklı düşüncelerim vardı. Doğuya ön yargıyla bakıyordum. Malatya'ya gelince bu düşüncelerim değişti. Ön yargılarım yıkıldı. Bizi çok güzel karşıladılar, çok güzel ikramlarda bulundular. Dünya kayısı başkentinde bolca kayısı yedik. Battalgazi'nin Kalbi Kadın kooperatifini de gezdik, çok beğendim. Kadınlara yönelik böyle bir çalışma yapılması çok güzel olmuş. Battalgazi ilçesi çok farklı. Özellikle bu ilçeyi yakınlarıma tavsiye edeceğim" dedi.

Safiye İnce isimli turist ise "Malatya'yı çok beğendik ve sevdik. Battalgazi'yi geziyoruz. Tarihe tanıklık ediyoruz. Battalgazi'yi gördüğümüz için çok şanslıyız" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in kendilerini hoş bir sürpriz ile karşıladıklarını aktaran Ayşe Akar Şülüttür isimli turist de, "Başkanımızın sürprizi bizleri şaşırttı. Üstü açık tur otobüsüyle bize tarihi mekanları gezdiriyor. Eşim İsviçreli ve o da kafilede. Kendisi de çok şaşırdı. Kayısıyı çok beğendik. Tarih mekanlarını çok beğendik. Gezi için çok teşekkür ediyorum" derken, Mehmet Eroğlu isimli diğer turist ise, "Malatya'da sadece kayısı olduğunu biliyorduk. Ama gelince tarihin burada yazıldığını gördük. Kooperatifimizi gördük. Bilgi aldık. Başkanımızın sürprizi bizleri çok mutlu etti. İnşallah bir kez daha gelmeyi düşünüyorum. Misafirperverliğinden dolayı tüm Malatya halkına teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

"Her bir karesinde tarih kokuyor"

Tur gezisinde her şeyin çok güzel olduğunu ifade eden kafile sorumlusu Arife Temur, "Misafirlerimiz Antalya'nın yerli halkı. Bizler Mart ayında Malatya'ya gelmiş ve çok güzel karşılanmıştık. Başkanımız Osman Güder, medeniyetin beşiği Battalgazi hakkında çok güzel bir sunum yapmıştı. O zaman da güzel karşılandık, bugün de güzel karşılanıyoruz. İnşallah bu gezilerin devamını getireceğiz. Her bir karesinde tarih kokan ilçemizi geziyoruz. Her şey çok güzel. Battalgazi'miz daha da güzel. Bu geziyi nostalji şeklinde bizlere düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Battalgazi'ye hayran kalmamak elde değil"

Kafilenin Battalgazi'ye hayran kaldığının altını çizen tur operatörü Ömer Nakir, "Antalya'dan gelen misafirlerimiz ile birlikte Malatya'nın tarihi bir ilçesini geziyoruz. Güzel bir gezi oldu. Rehberimiz eşliğinde tarihi mekanları gezdik. Kafiledeki turistler, bu kadim ve medeniyet kokan ilçemize hayran kaldılar. Battalgazi'ye hayran kalmamak elde değil. Bir kez daha gelmek istediğini bizlere ifade ettiler. 'Kadınım, Kazanırım, Kalkınırım' sloganıyla yola çıkan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin Fahri Başkanı Yıldız Güder hanımefendi, yaptıkları örnek faaliyetlerini bizlere canlı olarak gösterdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başta olmak üzere bu gezide bizlere eşlik eden herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vaka sayıları düştü, turistik mekanlar hareketlendi
Vaka sayıları düştü, turistik mekanlar hareketlendi
Vaka sayıları düştü, turistik mekanlar hareketlendi
Vaka sayıları düştü, turistik mekanlar hareketlendi

Koronavirüs, Malatya, Turizm, turist, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Vaka sayıları düştü, turistik mekanlar hareketlendi - Son Dakika


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