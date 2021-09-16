Vaka sayıları geçen haftaya göre Edirne düştü, Kırklareli ve Tekirdağ'da yükseldi - Son Dakika

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları geçen haftaya göre Edirne düştü, Kırklareli ve Tekirdağ'da yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül tarihleri arası illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, vaka sayısı geçen haftaya kıyasla, nüfusa göre aşılama oranında en iyi illerden biri olan Edirne'de düşüş gösterdi. Geçen hafta her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 72,59 olan kentte vaka sayısı 61,56'ya geriledi.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü. Bu artışın deniz turizminin yaşandığı Saros bölgesindeki hareketlikten kaynaklandığı üzerinde duruldu. Buradaki hareketliliğin yavaşlaması sonrası vaka sayılarında düşüş gözlendi.

Kentte son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz - 6 Ağustos aralığında ulaşılmıştı.

-Kırklareli ve Tekirdağ

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Kırklareli'nde 55,57'den 57,50'ye Tekirdağ'da ise vaka sayısı 105,91'den 114,70'e yükseldi.

Nüfusa göre aşılanma oranı oldukça yüksek olan Tekirdağ'da son üç haftadır vaka sayılarında artış gözleniyor.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi ise şöyle:

3-9 Temmuz 10-16 Temmuz 17-23 Temmuz 24-30 Temmuz 31 Temmuz - 6 Ağustos 7-13 Ağustos 14-20 Ağustos 21- 27 Ağustos 28 Ağustos - 3 Eylül 4-10 Eylül Edirne 11,04 24,52 63,47 159,65 191,51 74,06 66,46 65,97 72,59 61,56 Kırklareli 27,92 34,48 49,49 94,54 119,77 56,12 53,91 51,70 55,57 57,50 Tekirdağ 27,75 20,88 27,25 67,90 93,96 84,82 80,85 85,75 105,91 114,70 - Aşılama oranı en yüksek iller Trakya'da - Aşılama oranı en yüksek iller Trakya'da Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Tekirdağ 3'üncü, Edirne 5'inci Tekirdağ 4'üncü, Kırklareli ise 11'inci sırada yer alıyor. Aşılamanın başlamasından bugüne kadar en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranıTekirdağ'da 90,5, Edirne'de yüzde 89,7, Kırklareli'nde yüzde 87,8 olarak açıklandı.

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