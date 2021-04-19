Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde arttı - Son Dakika

Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde arttı

19.04.2021 11:07
Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde arttı, System.String[]

Korona virüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya'da, vaka sayıları gibi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerde arttı.

Korona virüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya'da, vaka sayıları gibi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerde arttı. Bir hafta önce 452 kişi kısıtlamayı ihlal ederken bu hafta 683 kişi kısıtlamayı ihlal etti.

Dünyada ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor. Bu kapsamda korona virüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya'da, vaka sayıları gibi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerin sayıları da arttı. Polis ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde yaptığı denetimler neticesinde bir hafta önce kısıtlamaları ihlal eden kişi sayısı 452 iken bu hafta kısıtlamayı ihlal eden kişi sayısı 683 oldu. Ekipler, son 7 günde yaptığı denetimler neticesinde kısıtlamayı ihlal eden 683 kişiye ise toplamda 592 bin 920 TL ceza kesildi. - SAKARYA

Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde arttı
Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde arttı
Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde arttı
Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde arttı

Koronavirüs, Türkiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde arttı - Son Dakika


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