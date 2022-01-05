Vaka sayıları İstanbul ve İzmir'de arttı, Ankara'da düştü - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasına göre, vaka sayıları İstanbul ve İzmir'de artarken, Ankara'da ise düştü.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından 18-24 Aralık'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303,51, Ankara'da 129,82 ve İzmir'de 68,54 oldu.

Vaka sayıları, 11-17 Aralık haritasına göre de İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de ise 67,97 olarak kayıtlara geçmişti.