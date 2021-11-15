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Vaka sayıları yükselen Trakya'da vatandaşlar "kural tanımazları" tedbirli olmaya çağırdı - Son Dakika

Vaka sayıları yükselen Trakya'da vatandaşlar "kural tanımazları" tedbirli olmaya çağırdı

15.11.2021 11:14
Vaka sayıları yükselen Trakya'da vatandaşlar "kural tanımazları" tedbirli olmaya çağırdı

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları yükseldi.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim - 5 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı geçen hafta 160,63 iken söz konusu tarihlerde 198,64'e yükseldi. Edirne, vaka sayısı en çok artan iller arasında sayıldı.

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar son verilere göre yükseldi. Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Kırklareli'nde 244,93 iken son verilerde 272,85 olarak açıklandı.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 250,03 iken 281,85'e yükseldi.

Trakya'da yaşayanlar vaka sayılarının artmasını kural tanımayan, kurallara uymayan vatandaşlara bağladı.

Vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Edirneli Mustafa Çaylar, AA muhabirine bazı vatandaşların tedbirlere uymadığını ve tüm toplum sağlığını tehlikeye attığını söyledi.

Kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini belirten Çaylar, "Gördüğümü kadarıyla çok kişi uymuyor. Mesafeyi korumalıyız ve maske takmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Ben aşılarımı yaptırdım. Eğer kurallara uymazsak geçen zamanlardaki gibi kapanma dönemleri yaşanabilir." şeklinde konuştu.

Celal Yalçınkaya ise vatandaşların kurallara riayet etmediğini ifade etti.

Aşı çağrısında bulunan Yalçınkaya, "Vatandaşlar düşüncesiz hareket ediyorlar. Maskesini takmadan kalabalık ortamlarda geziyorlar. Herkes kurallara uyup aşısını olsun." dedi.

Kırklareli ve Tekirdağ aşı merkezlerinde aşılarını olan vatandaşlarda aşı olmayanlara aşı olmaları çağrısında bulunarak, toplumsal bağışıklığın ancak aşı olunarak kazanılacağını belirtti.

Vaka sayıları yükselen Trakya'da vatandaşlar kural tanımazları tedbirli olmaya çağırdı
Vaka sayıları yükselen Trakya'da vatandaşlar kural tanımazları tedbirli olmaya çağırdı
Vaka sayıları yükselen Trakya'da vatandaşlar kural tanımazları tedbirli olmaya çağırdı
Vaka sayıları yükselen Trakya'da vatandaşlar kural tanımazları tedbirli olmaya çağırdı
Vaka sayıları yükselen Trakya'da vatandaşlar kural tanımazları tedbirli olmaya çağırdı

COVIRAN Bereket, Trakya Bölgesi, Fahrettin Koca, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vaka sayıları yükselen Trakya'da vatandaşlar 'kural tanımazları' tedbirli olmaya çağırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vaka sayıları yükselen Trakya'da vatandaşlar "kural tanımazları" tedbirli olmaya çağırdı - Son Dakika
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