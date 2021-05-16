Vaka sayılarında 5 hafta zirvede olan Samsun'da aşı olmayanlar için "ikna" çalışması başlatıldı - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, aşı olma konusunda kararsız kalan vatandaşlar için sağlıkçıların bilgilendirme çalışması yapacağını söyledi.

Dağlı, AA muhabirine, aşılama konusunda Samsun'un Türkiye sıralamasında ortalamanın üstünde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Koronavirüs Tablosunda her 100 binde vaka sayıları bakımından Samsun'un 5 hafta Türkiye'nin en fazla vaka görülen ili olduğunu anımsatan Dağlı, alınan tedbirler ve aşı çalışmalarıyla bu oranın 47. sıraya kadar gerilediğini vurguladı.

Kentte aşılamada 500 binin üzerine çıktıklarına işaret eden Dağlı, "Yeni bir hamle başlatıyoruz. Maalesef aşı sırası gelmesine rağmen veya aşı olabilecekken aşı olmayan bazı vatandaşlarımız var. Onlara dönük bir çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Vali Dağlı, ilçelerde kaymakamların ve sağlık kuruluşlarının bu yönde çalışmalara başladığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Vatandaşlarımızın aşı olup olmama konusunda kafasına takılan bir husus varsa sağlıkçılarımız gruplar halinde işin tıbbi boyutunu onlara anlatacak. Onlarda da olumlu bir kanaat oluşmasını sağlayacağız. İnşallah aşı oranımızı daha da artıracağız. Çünkü aşının bu konuda ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu Türkiye'de de dünyada da böyle. Aşılama oranını artıracağız."

Aşılama çalışmaları kapsamında vatandaşlara ulaşım desteği de sağlayacaklarını söyleyen Dağlı, "Birkaç ilçemizde deneme mahiyetiyle yaptık gayet güzel oldu. Örneğin köylerdeki vatandaşlarımız aşı olmaya ilçe merkezine gelemiyorsa minibüsler ve araçlar görevlendirmek suretiyle onları getireceğiz. Onların da aşı olmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Dağlı, aşılama ve tedbirlerle birlikte Samsun'un yaza "pırıl pırıl" bir başlangıç yapacağına inandığını sözlerine ekledi.