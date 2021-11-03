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Vaka sayılarında artış görülen Trakya'da "tedbirlere uyun, aşı olun" çağrısı - Son Dakika

Vaka sayılarında artış görülen Trakya'da "tedbirlere uyun, aşı olun" çağrısı

03.11.2021 12:46

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Tekirdağ ve Edirne'de "tedbirlere uyun, aşı olun" çağrısı yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Tekirdağ ve Edirne'de "tedbirlere uyun, aşı olun" çağrısı yapıldı.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, Tekirdağ'ın tek doz aşı olma oranında yüzde 94 seviyesinde olduğunu söyledi.

Bu oranının artması için sağlıkçıların vatandaşları bilgilendirmeye devam ettiğini belirten Kalkan, "Kışın mevsimsel hastalıkların artmasıyla Kovid-19'un da beraber seyretmesi halinde hem servislerde hem yoğun bakımlarda daha yoğun bir süreç öngörebiliriz. Bu durumla karşılaşmamak için çevremizde ne kadar aşı olmamış insan varsa onları ikna ederek aşılamaya teşvik etmeliyiz." dedi.

Kalkan, herkesin salgınla mücadelede üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl salgında yaşanan pikler oldukça yüksek sayılardaydı. O dönemler aşılanmanın olmadığı dönemlerdi. Aşı çalışmalarıyla birlikte sayılar daha az bir şekilde ilerliyor. Yüksek bir artış gözlemlemiyoruz. Bu da bize aşının faydasının en somut örneğidir. Aşı gibi basit bir müdahale ile ölümle sonuçlanan durumlarla karşılaşmamak için aşıdan faydalanalım. Özellikle gençlerimizin, anne babalarını, büyüklerini aşıya götürmelerini istiyoruz. '2 doz aşımı oldum artık aşılarımı tamamladım' diye düşünen vatandaşlarımız üçüncü doz aşılarını da mutlaka olsun."

Kalkan, 2 doz Sinovac aşısı olmuş kişilerin gönüllü olarak yerli aşı yaptırabildiklerini anlatarak, "Yerli aşımız TURKOVAC aşımız da gönüllü vatandaşlara yapılmaya devam ediyor. 20 gönüllü vatandaşımız TURKOVAC aşısını yaptırdı. Vatandaşlarımızın yerli aşıya daha fazla ilgi göstermesini bekliyoruz. Yerli aşımızın etkinlik düzeyi de oldukça yüksek." diye konuştu.

Edirne ve Kırklareli

Edirne, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilden biri oldu. Kent sakinleri herkesin bir an önce aşı olmasını ve maske takmasını istiyor.

Yoğun cadde ve sokaklarla bazı vatandaşların maskesiz gezdiği bazılarının ise maskelerini koluna taktığı görülüyor.

Esnaf İdris Yeşilırmak, bazı insanların Kovid-19 salgınını umursamayarak maske kullanmadığını söyledi.

Etrafında gördüğü birçok kişinin salgın yokmuş gibi davrandığını belirten Yeşilırmak, "Maske kullanmıyorlar, serbest şekilde geziyorlar, böyle bir rahatlama var. Ama hiç iyi değil bu durum. Dünya kadar her gün ölü var, her gün cenaze var, iş yerim caminin yanında, görüyoruz. Herkesin kurallara uyması lazım." dedi.

Herkesin aşı olması gerektiğini vurgulayan Yeşilırmak, şunları kaydetti:

"Tanıdıklarım 2 doz aşısını oldu. 3 doz derlerse 3. dozu da oluruz. Yapılacak bir şey yok. Dayımızı ve amcamızı kaybettik koronavirüs yüzünden. İnsanlar sevdiklerini hiç umursamıyor mu? Maske takmadığımız günlere geri dönmek istiyoruz. Salgının artmasıyla ilgili kabahat bizde, kurallara uymamız gerekiyor. Herkes annesini, babasını, akrabalarını kaybettikten sonra mı kurallara uyalım? İnsanlarımız biraz daha fazla duyarlı ve sağduyulu olmalı."

Kent sakinlerinden Necmi Kara da Kovid-19 salgınıyla ilgili bir rehavet yaşandığını dile getirdi.

Maske kullanımının düşük olduğunu aktaran Kara, "Maske kullanalım, kalabalıklara girmeyelim, sosyal mesafeye dikkat edelim. Arkadaşlarımızı, akrabalarımızı ziyaret etmiyoruz. Aşı olmamıza rağmen kurallara uyuyoruz." dedi.

Necati Kara ise aşı olmayanlardan uzak durmaya çalıştığını, herkesin maske, mesafe ve hijyen kuralına uymaya devam ettirmesi gerektiğini söyledi.

Kırklareli'nde de vatandaşlar herkesi Kovid-19 tedbirlerine uymaya çağırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıklamıştı.

Buna göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 137,58 iken, söz konusu tarihlerde 178,04'e çıktı.

Vaka sayısı Kırklareli'nde 215,07 iken, son verilerde 212,59 olarak açıklandı.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 190,65 iken, 219,69'a yükseldi.

Vaka sayılarında artış görülen Trakya'da tedbirlere uyun, aşı olun çağrısı
Vaka sayılarında artış görülen Trakya'da tedbirlere uyun, aşı olun çağrısı
Vaka sayılarında artış görülen Trakya'da tedbirlere uyun, aşı olun çağrısı
Vaka sayılarında artış görülen Trakya'da tedbirlere uyun, aşı olun çağrısı
Vaka sayılarında artış görülen Trakya'da tedbirlere uyun, aşı olun çağrısı
Vaka sayılarında artış görülen Trakya'da tedbirlere uyun, aşı olun çağrısı
Vaka sayılarında artış görülen Trakya'da tedbirlere uyun, aşı olun çağrısı
Vaka sayılarında artış görülen Trakya'da tedbirlere uyun, aşı olun çağrısı

COVIRAN Bereket, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vaka sayılarında artış görülen Trakya'da 'tedbirlere uyun, aşı olun' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vaka sayılarında artış görülen Trakya'da "tedbirlere uyun, aşı olun" çağrısı - Son Dakika
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