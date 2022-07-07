Vaka sayılarındaki artış nedeniyle "mesafeli" bayram uyarısı - Son Dakika
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Vaka sayılarındaki artış nedeniyle "mesafeli" bayram uyarısı

07.07.2022 11:03

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Artan vaka sayısına paralel olarak bu bayramlaşma süreci bizim için çok önemli. Geçmiş pandemi dönemindeki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da maske ve mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Artan vaka sayısına paralel olarak bu bayramlaşma süreci bizim için çok önemli. Geçmiş pandemi dönemindeki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da maske ve mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu da olan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son haftalarda artış gösteren Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şu anda yeni varyantlardan dolayı bulaşıcılığı çok yüksek bir virüsle mücadele edildiğinin, dünya genelinde vaka sayılarında bir hareketlenme yaşandığının altını çizen Turan, bireysel önlemlerin bırakılması, yaz döneminde sosyal ortamlarda, kalabalıkta vakit geçiren kişi sayısının artmasının da vaka sayılarındaki yükselişi tetiklediğini anlattı.

Prof. Dr. Turan, "Hastane ve yoğun bakım yükü açısından vaka sayılarındakine benzer bir artış şu an için söz konusu değil. Fakat pandeminin geçmiş dönemlerinde yaşadık, artan vaka sayısı çoğunlukla 2-3 hafta sonra hastanelere ve yoğun bakımlara da yansıyabiliyor. Bu noktada dikkatli olmak, mutlaka erken hareket etmek gerekiyor. Biz ön hazırlıklarımızı her daim yapıyoruz zaten." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'un özellikle ileri yaş grubu, kronik hastalığı olan kişileri ağır etkilediğine dikkati çeken Turan, "Pozitif vaka sayısının artması, dolaşımda çok sayıda enfekte kişinin var olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle insanlara zorunluluk olmasa bile kişisel tedbirler kapsamında maskelerini kapalı alanlarda, toplu ulaşımda takmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Burun akıntsı, boğaz ağrısı gibi semptomları hafife almayın"

Prof. Dr. Sema Turan, açık alanlarda da mesafeye dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid-19 pozitif olan veya pozitif olduğunu bilmeden mevsimsel grip semptomları gösterenlerin kendilerini ve etrafındakileri korumaları açısından kalabalık ortamlara girmemeleri, maske takmaları önemli. Burun akıntısı, boğaz ağrısı, hafif halsizlik, ateş gibi semptomları hafife almak, 'aslında ben Kovid-19 değilim' demek doğru bir yaklaşım değil. Çünkü şu anda dolaşan virüs sayısı Kovid-19 açısından artış gösteriyor. Dolayısıyla Kovid-19 geçiriyor olma ihtimaliniz çok yüksek."

"Bu bayramda da maske ve mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor"

Kurban Bayramı'nda özellikle yaşlı kişilerin korunması açısından bayramlaşmalarda dikkatli olunması gerektiğini aktaran Turan, şu uyarılarda bulundu:

"Artan vaka sayısına paralel bu bayramlaşma süreci bizim için çok önemli. Geçmiş pandemi dönemindeki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da maske ve mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Lütfen kalabalıklarda uzun vakit geçirmeyelim. Bunu birbirimizi ve özellikle büyüklerimizi korumak adına söylüyorum. Onlarla bayramlaşmaya gidiyorsak bile fazla temas etmeden bayramlaşmak daha uygun olur. Çünkü şu anda dolaşımdaki virüs sayısı artmış görünüyor ve bu hastalıktan da en çok etkilenen grup yaşlılarımız."

"Sonbahara doğru aşılama sürecini hızlandırmak gerekebilir"

Hatırlatma dozlarının tamamlanmasının önemine de işaret eden Turan, sonbahara doğru yeni bir hatırlatma dozunun gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin, "Bireysel görüşüm, inaktif aşıların koruyuculuk süresinin yaklaşık 3 ay, mRNA aşılarının ise maksimum 6 ay olduğunu biliyoruz. Bu nedenle sonbahara doğru, 2-3 hafta öncesinde yani ağustos başı gibi tüm bireylerde aşılama sürecini hızlandırmak gerekebilir. Elbette bu benim kişisel görüşüm." değerlendirmesini yaptı.

"Vaka sayıları mutlaka pik noktasına ulaşacak"

Kovid-19'da sonbahara doğru yüksek piklerin yaşanıp yaşanmayacağını öngörmenin şu an için zor olduğunu belirten Turan, "Dünyada da ülkemizde de artış trendine giren vaka sayıları mutlaka bir pik noktasına ulaşacak. O pik noktasının çok yüksek olmaması bizim elimizde, kendimizi korumamızdan geçiyor. Bireysel önlemlerle pik noktasının en alçak seviyede kalması sağlanabilir." diye konuştu.

Prof. Dr. Sema Turan, dünya üzerinde artık hiçbir ülkede belirgin bir kısıtlamaya gidilemeyeceğini, bireysel önlemlerle ve aşıyla Kovid-19'la mücadelenin mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vaka sayılarındaki artış nedeniyle 'mesafeli' bayram uyarısı - Son Dakika

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