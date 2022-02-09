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Vaka sayılarındaki yüzde 32'lik artış vatandaşı tedirgin etti - Son Dakika

Vaka sayılarındaki yüzde 32'lik artış vatandaşı tedirgin etti

09.02.2022 11:57
Vaka sayılarındaki yüzde 32'lik artış vatandaşı tedirgin etti

Denizli'de 100 bin kişi de görülen haftalık vaka sayısı, son 1 haftada yüzde 32'lik artışla 442,59'a yükseldi.

Denizli'de 100 bin kişi de görülen haftalık vaka sayısı, son 1 haftada yüzde 32'lik artışla 442,59'a yükseldi. Vaka sayısındaki ciddi artıştan tedirgin olan vatandaşlar, herkesi kurallara uymaya davet etti.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık raporda, 22 ile 28 Ocak tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayıları ciddi oranda arttı. Sağlık Bakanlığının resmi sitesinde yayımlanan il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayıları ile günlük aşılama oranlarından derlediği bilgilere göre, salgınla mücadele kapsamında yürütülen yoğun aşılama çalışmaları; maske, mesafe ve hijyen gibi bireysel tedbirlere uyulmasının gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Mavi kategoride yer alan Denizli'de yüzde 84,6'lık aşılanma ile en çok aşı yapılan iller arasında yer aldı. 15 ile 21 Aralık tarihleri arasında görülen haftalık vaka sayısı 100 binde 336,82 olarak gerçekleşen kentte, 22 ile 28 Ocak tarihleri arasında 100 bindeki vaka sayısı 442,59'a yükseldi. Kentte haftalık 100 binde görülen vaka sayısında 1 haftada yüzde 32'lik artış oldu. Vaka sayısının artması sonrası tedirgin olan vatandaşlar, önlemlere dikkat etmeyenlere uymayanlara sitem ederek maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesini istedi.

"İNSANLAR MASKE, MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA DİKKAT ETMİYOR"

Toplum içine çıkan birçok vatandaşın pandemi kurallarına uymadığını belirten Şerife Karahan, çevresinde birçok kişinin maske takmayarak birbirilerinin hakkını gasp ettiğini ifade etti. Karahan, "İnsanlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmiyor. Denizli'de vaka sayıları da çok arttı. İnsanlar maskesiz sokakta geziyor. Toplu ortamlara çok bulunuyorlar. Hijyene dikkat etmiyorlar. Aşı olanlar virüs olmayacak gibi hareket ediyor. Önemli ölçüde mesafeye dikkat etmeliyiz. Maskemizi takıp aşı olmayanlar olmalı. Bunlar çok önemli ve başkasının hakkına girilmemeli. Bu hastalığın bir an önce geçmesi için hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Her zaman diyorum maske, mesafe kurallarına uyalım ve uymayanı uyaralım" dedi.

"HERKES KENDİ SAĞLIĞI İÇİN LÜTFEN MASKE TAKSIN"

Son zamanlarda korona virüsün tırmanışa geçmesini maske takılmamasına bağlayan İrfan Giresun ise, herkesin pandemi kurallarına uymaya davet etti. Giresun, "Öncelikle maskemizi takmamız lazım. Kurallara uymalıyız. Virüsün bitmesi için mesafe ve her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Kimse kimsenin hakkına girmesin. Herkes kendi sağlığı için lütfen maske taksın" diye konuştu.

(Atilla Özer-İHA)

Vaka sayılarındaki yüzde 32'lik artış vatandaşı tedirgin etti
Vaka sayılarındaki yüzde 32'lik artış vatandaşı tedirgin etti
Vaka sayılarındaki yüzde 32'lik artış vatandaşı tedirgin etti

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Denizli, Giresun, Ocak, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vaka sayılarındaki yüzde 32'lik artış vatandaşı tedirgin etti - Son Dakika


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