Vaka sayılarının artmasıyla ekipler denetimleri sıklaştırdı - Son Dakika

Vaka sayılarının artmasıyla ekipler denetimleri sıklaştırdı

Esma MURAT-Osman BAKIR/İSTANBUL(DHA)- Tüm yurt genelinde koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte Zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimleri sıklaştırdı.

Kurban Bayramı sonrası vaka artışları nedeniyle tüm yurtta ekipler denetimleri sıklaştırdı. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen yeni genelge kapsamında vatandaşların yoğun olduğu noktalar Zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Bu kapsamda uygulanan denetimler ekipler tarafından iki katına çıkarıldı. Ekipler özellikle vatandaşların sağlığını korumak ve vaka sayılarının artmaması doğrultusunda vatandaşların yoğunluk gösterdiği yerlerde uyarılarda bulundu. Ekiplerin denetimine, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü Burak Bal, katıldı.

'AİLENİZİ SEVİYORSANIZ KURALLARA UYMANIZ LAZIM'

Denetime katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır şunları söyledi:

'6 Ağustos ile alakalı Bakanlığımızın bir genelgesi var. Bu genelde doğrultusunda tüm Türkiye'de bir denetlene söz konusu, bizlerde Bahçelievler Kaymakamımız, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürümüz ve İlçe Sağlık Müdürümüz ile denetlemelerde bulunduk. Sosyal mesafe, temizlik, maske kullarına vatandaşların uyup uymadıklarına bakıyoruz. Bizler bu farkındalığı devam ettirirsek tekrar eski günlere dönmeyeceğimizi umuyoruz. Türkiye korona konusunda çok başarılı, ama rehavete kapılmamamız gerekiyor. Ben kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Eğer siz ailenizi seviyorsanız kurallara uymanız lazım, bana bir şey olmaz diye bir mantık yok. Tamamen kurallara uymamız lazım."

'TEMİZLİK KURALLARINI UYUYORUZ'

Genel olarak kurallara uyduklarını söyleyen kuaför salonu sahibi Cemil Sönmez ise 'Denetlemelerde sadece salonun girişindeki yazı eksikliğimiz var. Onun dışında genel temizlik kurallarını uyuyoruz. Bizler zaten randevu sistemi çalışıyoruz' dedi.