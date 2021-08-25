VAKA SAYILARININ ARTTIĞI AKYAZI'DA PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK - Son Dakika

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde artan koronavirüs vaka sayılarına rağmen insanlar pazar yerine akın etti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde koronavirüs vaka sayılarının artışına rağmen, semt pazarlarında yoğunluk oluştu. İlçede çok sayıda kişinin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadığını söyleyen vatandaşlar, tedbirlere uyulmasını istedi.

Herkesi aşı olmaya davet eden pazar esnafı Aysel Osmanoğlu, 'Esnaf ve insanlar tedbirli olursa vakalar artmayacak. Herkesin aşılarını yaptırmasını özellikle rica ediyorum. Ne başkalarına, ne de kendilerine rahatsızlık vermelerini istemem. Herkes dikkat ederse bu hastalıktan kurtuluruz. Vakalar fazlasıyla arttı. Benim komşularımın çoğu korona oldular. Ben olmadım. Olmak da istemiyorum. Ben çalıştığım için, tedbirlere de elimden geldiği kadar uymaya çalışıyorum. Çarşıda, pazarda herkes dikkat etmiyor. Ben gıda işi yaptığım için hijyene dikkat ediyorum. Ellerimi yıkamaya dikkat ediyorum. Sürekli suyla ve sabunla temas ediyorum. Herkese de bunu öneriyorum' dedi.

İnsanların dikkatsiz olduğunu söyleyen Nevzat İnanç ise, 'Tedbirlere dikkat edilmesi lazım. Dikkat edilirse, her şey biter. Tedbirlere 4 kişi uyuyorsa, 5 kişi uymuyor. İşin gerçeği bu. Maskeleri kimisi koluna, kimisi çene altına takıyor. Hiç kimse dikkat etmiyor. Sosyal mesafeye, maskeye ve aşıya dikkat edersek her şey biter' diye konuştu.