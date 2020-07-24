Vaka sayılarının arttığı Kayseri'de vatandaşlar 'Maske' takmayanlardan dertli - Son Dakika

Vaka sayılarının arttığı Kayseri'de vatandaşlar 'Maske' takmayanlardan dertli

Kayseri'de son 2 günde 23 daire karantinaya alındı

Kayserili vatandaş: "Bu hastalığı karşı ukala bir tavrımız var"

KAYSERİ - Son 3 gün içerisinde vaka sayılarının en çok artış gösterdiği 7 il arasında bulunan Kayseri'de vatandaşlar, maske takmayan insanlardan dertli. Son 2 günde 23 dairenin karantinaya alındığı Kayseri'de yaşayan Halil Cankı, "Bu hastalığı karşı ukala bir tavrımız var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı vaka sayılarında son 3 günde en çok artış gösteren 7 il arasında bulunan Kayseri'de bazı vatandaşlar maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarken, bazı vatandaşlar ise maske kuralını ihlal ediyor. Kayserili vatandaşlar da, maske takmayan insanlar yüzünden vaka sayılarında artış yaşandığını belirtti.

"Maskesi olmayana maske tak diyorum, 'Sana ne' diyorlar"

Kayserili bir vatandaş, "Ben el dezenfektanı ile ellerimizi dezenfekte ediyorum. Maskemi de çıkartmıyorum. Ellerimi zaman zaman sabunlu suyla bol bol yıkıyorum. Geçen gün bindiğim tramvayda bir kişinin maskesi yoktu. 'Maskeni niye takmıyorsun?' deyince bana 'Sana ne' dedi. Cevap versem belaya kalacağım. Bende geçip ileriye gittim. Yapacak bir şey yok" dedi.

Mustafa Çelik isimli bir vatandaş ise, "Devletimizin herkesin başına koyacak hali yok. Ben maske takmıyorsam, kendimi değil vatandaşı düşünmem lazım. İnsanlar her yerde yan yana duruyorlar. Ben devletimizin daha sıkı tedbir almasını istiyorum. Adamlar maskeyi koluna takıyor. İnsanların karşılarındaki insanı düşünmeleri gerekiyor" diye konuştu.

"Bu hastalığa karşı ukala bir tavrımız var"

Kayserili Halil Cankı da, korona virüsü önemsemeyen insanlara uyarılarda bulunarak, "Bizim bu hastalığa karşı ukala bir tavrımız var. Hastalığa kabadayılık yapıyoruz. Özellikle alışveriş merkezlerinde ve iş yerlerinde birçok insanımızın kasıtlı olarak maske takmadığını görüyoruz. Biz hastalığı şimdiye kadar çoktan bitirirdik. Biz temiz bir milletiz ama bu hastalığa karşı ukalalık yaptığımızdan dolayı bu hastalığı bir türlü silip atamadık. Bundan dolayı da zaman zaman çoğalmalar oluyor" şeklinde konuştu.