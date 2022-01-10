Vaka sayılarının arttığı Trakya'da aşılama çalışmaları yoğunlaştı - Son Dakika

Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ da aşılama merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşılama programı devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de ilk doz aşılama ortalaması yüzde 91,99, ikinci doz aşı ortalaması ise yüzde 83,6 olarak kayda geçti.

Buna göre Kırklareli, aşılanma oranının en yüksek olduğu iller arasında yüzde 85,9 ile beşinci sırada yer aldı.

Aşılanma oranında Edirne yüzde 83,9 ile, Tekirdağ ise 83,8 ile Türkiye ortalamasının üzerindeki yerini korudu.

Vatandaşların aşı için sağlık merkezlerine başvurduğu Trakya'da, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de yoğunluğun arttığı gözlendi.

Aşı olan vatandaşlardan İrfan Erdem Yeni, herkesi aşı olmaya davet etti.

Vakaların yüzde 80'ini aşısız vatandaşların oluşturduğuna inandığını ifade eden Yeni,"Olsun artık herkes aşısını. Bu salgından kurtulmanın tek çaresi aşıdır." dedi.

Mustafa Ülker ise dördüncü aşısını olduğunu belirterek, aşının önemli olduğunu kaydetti.