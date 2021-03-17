EDİRNE Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim - Son Dakika

EDİRNE Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim

17.03.2021 13:27
EDİRNE Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim, System.String[]

Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetimEDİRNE, TEKİRDAĞ,(DHA)- KORONAVİRÜS vaka oranlarının artış gösterdiği Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de, valilerin de katılımıyla denetim yapıldı.

Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim

EDİRNE, TEKİRDAĞ,(DHA)- KORONAVİRÜS vaka oranlarının artış gösterdiği Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de, valilerin de katılımıyla denetim yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 6-12 Mart haftalık vaka sayılarında, Trakya illerindeki vaka sayıları geçen haftaya göre artış gösterdi. Koronavirüs haritasında 'çok yüksek risk' grubunda 'kırmızı' renkle gösterilen Edirne'de 180,01 olan vaka sayısı 200,36'ya, 'yüksek riskli' iller arasında 'turuncu kategoride bulunan Kırklareli'de 116.94 olan vaka sayısı 137.12'ye, 111.19 olan Tekirdağ'da ise 121.64'e yükseldi. Trakya'da vaka sayılarındaki artış vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

TEKİRDAĞ'DA 4 BİN KİŞİ İLE DENETİM

İçişleri Bakanlığı'nın 'Gün boyu yoğunlaştırılmış dinamik denetim' genelgesi doğrultusunda Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün sıkı denetim gerçekleştirildi.

Tekirdağ'daki denetimlere Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ile 11 ilçede 4 bin personel katıldı. Vali Yıldırım ve beraberindekiler, otogar, iş yerleri, kıraathaneler, bakkal, eczane gibi işletmelere girerek, kurallara uyulup, uyulmadığını kontrol etti. Vali Yıldırım, iş yeri sahipleri ve çalışanlarla sohbet ederek hijyen, maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

'TEKİRDAĞ'A MAVİ YAKIŞIR'

Vali Yıldırım, il genelinde 4 bin kişiyle denetimlerin gün boyu süreceğini belirterek, kendilerinin denetimleri aralıksız sürdürdüğünü ve vatandaşlardan da beklentileri olduğunu söyledi. Yıldırım, "Tabi ki bu arada biz şunu da vatandaşlarımızdan bekliyoruz; Her şeyi kontrol ve denetim için yapılmamalıdır. Öncelikle kendileri için sonra sevdikleri ve aileleri için daha sonrada toplum için yapmaları gerekir. Herkes kendi kendinin bir kere denetmeni olmalıdır. Eğer biz denetliyoruz diye bir takım tedbirlere, alınan tedbirlere arkadaşlarımız, vatandaşlarımız riayet ediyor ve daha sonra bunu bozuyorlarsa sayılarımızın artmaya devam etmesi kaçınılmaz olur. Biz bunu arzu etmiyoruz. Tekirdağ'ımız için şöyle de bir slogan geliştirdik; Trakya'nın mavi gözlü şehri Tekirdağ'a mavi yakışır. Onun için bizim biran önce bu kırmızıdan kurtulmamız lazım. Bunu tek başına bizim yapmamız, bizim sağlıkçılarımızın, emniyetimizin, jandarmamızın yapması mümkün değil. Bunu hep birlikte yapacağız, hep birlikte başaracağız inşallah. Eski günlerimize hep birlikte döneceğiz bu konuda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu.

EDİRNE'DE MARKETE HİJYEN TUTANAĞI

'Çok yüksek riskli' iller arasındaki Edirne'de de polis, jandarma ve zabıta ekipleri denetim yaptı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu'nun da katıldığı denetimlerde bir markette hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildi. Marketin, ekmek ve meyve sebze satışı yapılan bölümlerinde tek kullanımlık poşet eldiven ünitesi ile girişteki dezenfekte ünitesinin bozuk olması nedeniyle kullanılmadığı tespit edildi. Zabıta ekipleri, market yetkilileri hakkında tutanak tuttu. Tutanak ceza uygulanması için Edirne Valiliği'ne gönderildi.

Belediye ekipleri marketleri denetlerken polis ekipleri de banka, alışveriş yerleri ve kalabalık oluşturan iş yerleri önlerinde kontrol yaptı. Denetimlerinin devam edeceğini söyleyen Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, "Edirne Belediyesi olarak 7 ekip ve Tarım Gıda Kontrol Müdürlüğü ile beraber denetlemelerimizi yapıyoruz. Market ve kasap denetlemeleri Edirne Belediyesi'nde. Bu bağlamda da ekiplerimiz her gün sahada. Bugün dinamik denetim yapıyoruz . Bizim halkımızdan istediğimiz, hijyene dikkat etmeleri, maskeyi takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları. Bu çok önemli biz bunu birlikte yeneceğiz" dedi.

KIRKLARELİ'DE DENETİMLER

Kırklareli'de de Vali Osman Bilgin'in katılımıyla il genelinde denetim yapıldı. Kapalı pazar yerinde başlayan denetimlerde, vatandaşların yoğun olarak gittiği işletmeler, marketler, kuaförler denetlendi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, "Tüm denetim ekiplerimizle sahada koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirilmektedir. Bu dinamik denetim sürecinde, müdürlüğümüz denetim ekiplerince il merkezi ve ilçelerimizde gıda üretim, toplu tüketim ve satış yerlerinde salgınla mücadelede uyum tedbirleri yönünden kontrollerimiz tüm hızıyla devam etmektedir ve edecektir. En kısa zamanda ilimizde ve ülkemizde bu salgını yok edebilmek için tüm özverimizle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin konu hakkında azami önemi göstermeleri hepimizin sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım, tedbiri elden bırakmayalım" dedi

EDİRNE Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim
EDİRNE Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim
EDİRNE Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim
EDİRNE Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim
EDİRNE Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim
EDİRNE Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim
EDİRNE Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim
EDİRNE Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim
EDİRNE Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim
EDİRNE Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim
EDİRNE Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim
EDİRNE Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim
EDİRNE Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim
EDİRNE Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim
EDİRNE Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE Vaka sayılarının arttığı Trakya'da sıkı denetim - Son Dakika


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