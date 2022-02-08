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VAKA SAYILARININ ARTTIĞI TUNCELİ'DE YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI - Son Dakika

VAKA SAYILARININ ARTTIĞI TUNCELİ'DE YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI

08.02.2022 16:32

KORONAVİRÜSLE mücadeleye karşı yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac aşısı, Tunceli Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı.

KORONAVİRÜSLE mücadeleye karşı yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac aşısı, Tunceli Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın son paylaştığı verilere göre, vaka sayısı 100 binde 695,09 olan ve aşılamada yüzde 80,01 oranla mavi kategoride yer alan Tunceli'de, koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı Turkovac'ın uygulanmasına bugün başlandı. Tunceli Devlet Hastanesi'nde uygulanan aşı için randevularını alan vatandaşlar hastaneye gelerek aşı yaptırdı.

Aşılama çalışmaları hakkında bilgi veren Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Serkan Calp, Yerli üretim Türk aşısı Turkovac'a biz de hekim olarak güveniyoruz. Bu sıkıntılı sürecin atlatılmasının aşamalarından biri olan aşılanmanın önemine vurgu yapmak istiyorum. Vatandaşları hastanelerimizde ve sağlık ocaklarımızda aşı olmaya davet ediyorum. Son 3 haftadır gerçekten ciddi anlamda vaka artışını hissediyoruz. Bu durum yoğun bakımdaki yatışları aşıdan dolayı etkilemedi dedi.

VAKA SAYILARININ ARTTIĞI TUNCELİ'DE YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI
VAKA SAYILARININ ARTTIĞI TUNCELİ'DE YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI
VAKA SAYILARININ ARTTIĞI TUNCELİ'DE YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI

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Tunceli Devlet Hastanesi, TURKOVAC, Tunceli, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAKA SAYILARININ ARTTIĞI TUNCELİ'DE YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAKA SAYILARININ ARTTIĞI TUNCELİ'DE YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI - Son Dakika
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