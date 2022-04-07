Vaka sayılarının azaldığı kentte, tedbirlere uyulması vatandaşı sevindirdi - Son Dakika
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Vaka sayılarının azaldığı kentte, tedbirlere uyulması vatandaşı sevindirdi

07.04.2022 11:27
Vaka sayılarının azaldığı kentte, tedbirlere uyulması vatandaşı sevindirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı insidans haritasına göre, Denizli'de her hafta açıklanan vaka sayılarındaki büyük düşüş devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı insidans haritasına göre, Denizli'de her hafta açıklanan vaka sayılarındaki büyük düşüş devam ediyor. Denizlili vatandaşlar, kentteki vaka sayılarının düşmesini maske, mesafe ve hijyen gibi bireysel tedbirlere uyulmasından kaynaklandığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 ile 25 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarını paylaştı. Bakanlığın resmi siteden yayımladığı illere göre haftalık insidans haritasında Denizli'de, 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısında büyük bir düşüş yaşanmaya devam ediyor. Bir önceki hafta açıklanan 100 bin kişide görülen vaka sayısı 5 ile 11 Mart arasında 269,82 olurken, 19 ile 25 Mart tarihleri arasında ise 118,26 oldu. Mavi kategoride yer alan Denizli'de yüzde 85'lik aşılanma ile en çok aşı yapılan iller arasında yer aldı. İl bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayıları ile günlük aşılama oranlarından derlediği bilgilere göre, salgınla mücadele çercevesinde yürütülen yoğun aşılama çalışmaları; maske, mesafe ve hijyen gibi bireysel tedbirlere uyulmasının gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Denizlililer vaka sayısındaki düşüşü hem maske kullanımına dikkat edilmesinden hem de insanların tedbirli davranması olarak yorumladı.

"MASKE YASAĞI KALKINCA HERKES MASKE TAKMAYA BAŞLADI"

Açık alanda maske zorunluğunun kalkmasının vatandaşların daha çok kurallara uymasına sebep olduğunu belirten İlhan Öz, "Topluluk psikolojisi diyorum ben, önceden maske takmak yasaktı ve kimse takmıyordu. Maske yasağı kalkınca herkes maske takmaya başladı. Bu yüzden virüsün düştüğünü düşünüyorum" dedi.

"SAĞLIK BAKANLIĞININ YAPTIĞI TEDBİRLERLE HALK BİLİNÇLENDİ"

Düşüşte olan vaka sayılarını vatandaşların bilinçlenmesinden dolayı yaşandığını anlatan Buğra Taş ise "Halkın bilinçlenmesinden son zamanlarda halk korona virüs yakalanmak için kurallara uyuyor. Bu yüzden herkes önlemleri sıkılaştırdı. Gerek hastaneye gitmek, gerekse Sağlık Bakanlığının yaptığı tedbirlerle halkta bilinçlendiği için bu yüzden vakalarda düşüş gerçekleşiyor. Ankara'da virüs en çok oradaydı sanırsam, orada ise nüfus çok kalabalık olduğu için daha azalmadı ama tek ümidimiz inşallah ülke olarak virüsü bitireceğiz" diye konuştu.

"MESAFEYİ KORUDUĞUMUZ SÜRECE BİTECEĞİNE İNANIYORUM"

Pandemi kurallarına uyulduğu takdirde düşüşlerin daha çok yaşanacağını savunan Ahmet Dikkat, "Denizli'de vaka sayısının düşmesini ben sosyal mesafeyi koruduğumuza ve herkesin maskeyi takmasına bağlıyorum. Denizli'de de vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Genelde sosyal mesafeyi koruyorlar ve maske takıyorlar ben buna bağlıyorum virüsün düşüşünü, mesafeyi koruduğumuz sürece biteceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

(Atilla Özer - Semih Can Yılmaz-İHA)

Vaka sayılarının azaldığı kentte, tedbirlere uyulması vatandaşı sevindirdi
Vaka sayılarının azaldığı kentte, tedbirlere uyulması vatandaşı sevindirdi
Vaka sayılarının azaldığı kentte, tedbirlere uyulması vatandaşı sevindirdi

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Fahrettin Koca, Denizli, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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