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VAKA SAYILARININ BİR HAFTADA 2 KAT ARTTIĞI OSMANİYE'DE DENETİM - Son Dakika

VAKA SAYILARININ BİR HAFTADA 2 KAT ARTTIĞI OSMANİYE'DE DENETİM

08.02.2022 11:23

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre vaka sayıları bir haftada 2 kat artış gösteren Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz'ın da katılımıyla denetim yapıldı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre vaka sayıları bir haftada 2 kat artış gösteren Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz'ın da katılımıyla denetim yapıldı.

Bakanlığın koronavirüs risk haritasında bir hafta önce 100 bin kişide 102,27 olan vaka sayısı, 22- 28 Ocak tarihlerinde yüzde 155,97 artış göstererek 261,78'e yükseldi. İkinci doz aşılamada yüzde 88,8 ile Türkiye'de ilk sırada yer alan Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık koronavirüs denetimi yaptı. Atatürk Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, halka uyarılarda bulunan Vali Yılmaz, yeni varyantın çok hızlı yayıldığını ve çok dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, hem kendi hem de toplum sağlığı için tedbirlere hassasiyetle uyulmasının ve aşı olmanın çok önemli olduğunu hatırlattı.

HALKI AŞIYA DAVET ETTİ

Vali Yılmaz, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerin devam ettiğini ifade ederek, "Omicron varyantı, biliyoruz ki, çok hızlı yayılıyor. Maalesef ilimizde de artış yaşanmaya başladı. Bu nedenle çok daha dikkatli olmamız gereken bir süreci yaşıyoruz. Bu mücadelede başarılı olmamız için aşı olmayan vatandaşlarımızın bir an evvel aşılarını olması, aşılama sürecini tamamlamamış olanların tamamlaması çok önemli. Kendi milli aşımız olan Turkovac'ın uygulamasına da başlandı. Daha önce Turkovac aşısını beklediklerini ifade eden vatandaşlarımız vardı, bu vatandaşlarımızı bir an evvel aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

VAKA SAYILARININ BİR HAFTADA 2 KAT ARTTIĞI OSMANİYE'DE DENETİM
VAKA SAYILARININ BİR HAFTADA 2 KAT ARTTIĞI OSMANİYE'DE DENETİM
VAKA SAYILARININ BİR HAFTADA 2 KAT ARTTIĞI OSMANİYE'DE DENETİM
VAKA SAYILARININ BİR HAFTADA 2 KAT ARTTIĞI OSMANİYE'DE DENETİM
VAKA SAYILARININ BİR HAFTADA 2 KAT ARTTIĞI OSMANİYE'DE DENETİM

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Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAKA SAYILARININ BİR HAFTADA 2 KAT ARTTIĞI OSMANİYE'DE DENETİM - Son Dakika


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