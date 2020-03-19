- Vaka sayılarının düştüğü Çin'de sert önlemler dikkat çekiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Vaka sayılarının düştüğü Çin'de sert önlemler dikkat çekiyor - Son Dakika

- Vaka sayılarının düştüğü Çin'de sert önlemler dikkat çekiyor

6 saat önce

- Vaka sayılarının düştüğü Çin'de sert önlemler dikkat çekiyor Korona virüsünün ilk görüldüğü ülke Çin'de vaka sayılarında azalma yaşanmasına rağmen ülke genelindeki sert önlemler dikkat çekiyor.

- Vaka sayılarının düştüğü Çin'de sert önlemler dikkat çekiyor

PEKİN - Korona virüsünün ilk görüldüğü ülke Çin'de vaka sayılarında azalma yaşanmasına rağmen ülke genelindeki sert önlemler dikkat çekiyor.

Dünya geneline yayılmaya hızla devam eden korona virüsünün ilk görüldüğü ülke Çin'de virüse karşı alınan önlemler sıkı tutulmaya devam ediliyor. Ülkede şu ana kadar tespit edilen vaka sayısının 80 bin 928 olduğu açıklanırken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 245 olarak kaydedildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan son açıklamada ise anakarada korona virüsü salgının başından bu yana günlük bazda ilk kez yeni bir lokal vakanın tespit edilmediği açıklandı.

İnsanlar evlerinde kalmayı tercih ediyor

Vaka sayısı artışında düşüşlerin yaşandığı ülkede, insanlar sokaklara inmek konusunda temkinli davranıyor. Çoğu kafe ve restoranın hala kapalı olduğu ülkede nadiren dışarı çıkan insanlar açık alanlarda bulunmayı tercih ediyor. Çoğu apartmanın, mağazanın ve sokak girişlerinde bulunan sağlık görevlileri vatandaşların ateşini ölçmeye devam ediyor. Fabrika, apartman, fabrika gibi yerlerin girişlerinde yüzde 70 ve üzeri alkol içeren jeller ve dezenfektanlar kullanılırken, asansör düğmeleri ve kapı kolları da jelatinlerle kaplanıyor. Karantina altına alınan Wuhan kentinde, evinde kalmak zorunda olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan apartman yöneticileri, günde iki kez apartmanda kalan kişilerin ateşlerini ölçüyor.

Restoranlara ateş ölçülerek giriliyor

Ülkenin bazı bölgelerinde hayat normale dönmeye başlasa da, önlemler devam ettiriliyor. Restoranlarda yemek yemek isteyen vatandaşlar, girişlerde ateş ölçümü yaptırıyor. Restoranlarda 2 kişiden fazla kişi yan yana oturmazken, masaların diğer tarafında bulunan sandalyelere çekilen bantlar, insanlar arasındaki mesafeyi korumayı sağlıyor.

İşçiler işlerine özel araçlarla gidiyor

Ülkede hayatın normale dönmeye başlamasının ardından, çalışan vatandaşlar özel tren ve otobüslerle çalıştıkları bölgelere götürülüyorlar. İşçilerin çalıştıkları binalara girmeden önce ateşleri ölçülüyor.

- Vaka sayılarının düştüğü Çin'de sert önlemler dikkat çekiyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:31 Kaynak: İHA

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