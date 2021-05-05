Vaka sayılarının düştüğü Kars'ta 2 köydeki Kovid-19 karantinası sonlandırıldı - Son Dakika

Kars'ta 2 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının, yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla merkeze bağlı Eşmeyazı ve Hapanlı köylerinin bir süre önce karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köylerde karantinanın sonlandırıldığı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerin İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars olduğunu açıklamıştı.