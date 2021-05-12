KIRKLARELİ - Vaka sayılarının düştüğü kentte vatandaşlar bayrama umutlu giriyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının en çok azaldığı illerden Kırklareli'nde vatandaşlar, bayramı umutla karşılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Twitter hesabından, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan illerin başında geldiğini duyurduğu Kırklareli'nde, denetimler en üst düzeyde devam ediyor.

Kent girişlerinde tüm araçları durduran polis ve jandarma ekipleri, sürücü ve yolcuların izin belgeleri ile HES kodunu kontrol ediyor.

Ekipler kent genelinde de araç ve yayaları denetleyerek, muafiyet kapsamı dışında bulunanlara cezai işlem uyguluyor.

Tam kapanma sürecinde vakaların ciddi oranda azalması Kırklareli'nde yaşayan vatandaşlara da rahat bir nefes aldırdı.

Kent sakinlerinden Ali Canbazoğlu, AA muhabirine, vakaların düşmesi ile çifte bayram sevinci yaşadıklarını söyledi.

Kurallara uyarak, evde kalarak vakaların düşmesine katkı sağladıklarını anlatan Canbazoğlu, tam kapanma sürecinin faydasını görmeye başladıklarını ifade etti.

Şeref Sağlık ise bir süredir ev ziyaretleri yapmadıklarını, kurallara en iyi şekilde uyum sağladıklarını dile getirdi.

Salgın ilk başladığında birçok insanın "bana bir şey olmaz" düşüncesinin artık ortadan kalktığını ve herkesin bilinçlendiğini dile getiren Sağlık, "Vakaların yükselmesi insanları tedbir almaya zorladı. Vatandaş kendi tedbirini almaya başladıktan sonra vakalar da düşmeye başladı. Hem Kırklarelililer olarak mutlu oluyoruz, hem de devleti idare eden insanlar mutlu oluyor." dedi.

100 binlik nüfusta illere düşen vaka sayılarına göre geçen ayın ortalarında vaka sayısı 882,13'le zirve yapan Kırklareli, alınan sıkı tedbirlerle vaka sayısını dörtte bir oranında düşürdü.

Kentte, geçen hafta 498,70 olan vaka sayısı 287,23'e düştü.