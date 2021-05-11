Vaka sayılarının düştüğü Sinop'ta vatandaşlara "rehavete kapılmayın" uyarısı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca haftalık açıklanan risk haritasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında önemli düşüş yaşanan Sinop'ta vatandaşlara r"ehavete kapılmayın" uyarısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentte aşılanmanın da etkisiyle vaka sayılarında düşüş yaşandığını vurguladı.

Alınan tüm tedbirlerin daha sağlıklı günlere ulaşabilmek için olduğuna işaret eden Reyhanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Bayramda eş, dost, akraba ziyaretlerinden kaçınarak pandemi sürecine katkı sağlayabiliriz. Sinoplu vatandaşlarımızdan dileğimiz, güzel havaların gelmesiyle rehavete kapılmamalarıdır. Alınan tedbirlere uyarak baharın getirdiği güzel havalarda sevdiklerimizle daha keyifli vakitler geçirebiliriz. Alınan tüm tedbirlerin vatandaşlarımızın sağlığı açısından çok büyük önem arz ettiğini unutmamalıyız. Tüm vatandaşlarımızı aşı sırası geldiğinde aşılarını olmaya davet ediyor, sağlığımız açısından aşılamanın büyük etken olduğunu hatırlatıyoruz. İlimizde aşılama hizmetlerimiz bayram tatili sürecinde de devam edecektir. Vatandaşlarımız bayram tatilinde randevu almak suretiyle 08.00 ile 24.00 saatleri arasında tüm hastanelerimizde aşı olabileceklerdir."

???????