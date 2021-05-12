Vaka sayılarının düştüğü Tekirdağ'da "bayramda da tedbirlere uyalım" çağrısı - Son Dakika

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, vatandaşların "tam kapanma" tedbirlerine uyumuyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında düşüş yaşanmaya başlandığını söyledi.

Kalkan, AA muhabirine, son hafta vaka sayısı en çok azalan iller arasında Tekirdağ'ın da bulunmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Sıkılaştırılmış tedbirlere özen gösterildiği oranda vaka sayılarında hızlı düşüş yaşandığını belirten Kalkan, "Tekirdağ'da da bu tedbirlere uyulması oranında düzenli bir düşüş grafiği görülmekte. Tedbirlere olan uyum devam ettiği sürece çok daha iyi duruma geleceğimizi söyleyebiliriz." dedi.

Kalkan, il genelinde bugüne kadar 600 bin kişiye test yapıldığını ifade etti.

Yaklaşık 300 filyasyon ekibi, 100 civarında araçla bir seferberlik ruhuyla sahada çalıştıklarını anlatan Kalkan, şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanlarımız gece gündüz, bayram tatil demeden mesailerinin başındalar, Kovid-19 sürecinde halkımıza büyük bir özveriyle hizmet vermekteler. Tekirdağ'da vaka sayılarında daha önceden yükselen bir grafik vardı. Büyükşehirlere olan yakınlığımız, ilimizin fabrikalar şehri olması, yazlıklar nedeniyle göç alan bir il olmamız sebebiyle sayılarımızda artış vardı. Sıkılaştırılmış tedbirler uygulanmaya başladığından itibaren, vatandaşların da buna olan uyumu oranında sayılarda düzenli bir azalma eğrisi görmekteyiz. "

"Bayram ziyaretlerinden uzak duralım" uyarısı

Kalkan, salgın nedeniyle insanların bayram ziyaretlerinden uzak durması çağrısında bulundu.

Alınan tedbirlerin sonucunun görülmesi açısından herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizen Kalkan, şunları kaydetti:

"Alınan tedbirlerin sonucunu daha iyi görebilmemiz için bayramda gönül selamıyla bayramlaşalım. Sevdiklerimizi, büyüklerimizi korumak için kalabalık ortamlarda bulunmadan bayramlaşalım. Özellikle aile apartmanlarında insanların bayram için baklava, börek hazırlamaktan uzak durmalarını istiyoruz. Kurallara sıkı bir şekilde uyulması halinde bayramdan sonra hem vefat sayılarının hem de vaka sayılarının düşmesiyle gerçek bir bayram yaşamayı istiyoruz."

Tekirdağ'da geçen hafta 100 bin kişide 489,89 olan vaka sayısı, bu hafta 318,48'e düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından açıkladığı vaka sayısı en çok azalan 10 il arasında Tekirdağ da yer alıyor.