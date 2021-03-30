SAKARYA Vakaların düşmediği Samsun'da ara sokaklarda HES kodu kontrolü - Son Dakika

SAKARYA Vakaların düşmediği Samsun'da ara sokaklarda HES kodu kontrolü

30.03.2021 15:03
SAKARYA Vakaların düşmediği Samsun'da ara sokaklarda HES kodu kontrolü, System.String[]

Vakaların düşmediği Samsun'da ara sokaklarda HES kodu kontrolüSAĞLIK Bakanlığı Covid-19 vaka sayısında 3 haftadır zirvede yer alan Samsun'da uygulanan sıkı tedbirler arttırıldı.

Vakaların düşmediği Samsun'da ara sokaklarda HES kodu kontrolü

SAĞLIK Bakanlığı Covid-19 vaka sayısında 3 haftadır zirvede yer alan Samsun'da uygulanan sıkı tedbirler arttırıldı. Alınan ek tedbirlerle; kentin işlek caddelerine girişin sağlandığı ara sokaklarda da HES kodu kontrolünün yapılmasına başlandı. Türkiye'de Covid-19 vakalarının artış gösterdiği kentlerin başını çeken Samsun'da artan vaka sayısının düşürülmesi için yapılan denetimler devam ediyor. Sıklaştırılan denetimler kapsamında; kentin işlek caddelerine girişte polis ekipleri tarafından HES kodu sorgusu yapılması uygulaması sürdürülüyor. Tedbirlerin artırıldığı kenttin işlek caddeleri olan Mecidiye ve Çiftlik Caddeleri'nin giriş-çıkış noktalarına sağlanan ara sokaklarda da HES kodu kontrolü sürdürülüyor. Denetim yapılarak caddenin güvenliği sağlayan ekipler, vatandaşlara mesafe ve maske uyarılarında bulunuyor.

'BİR ANNE OLARAK BEKLENTİM EVLERDEN ÇIKILMAMASI'

Denetimlerin arttırılmasının iyi olacağını belirten esnaf Zeynep Güngör, 'İnsanlar hastalık konusunda yeri geliyor tedbirsiz davranabiliyor, yeri geliyor bazı şeyler gözden kaçabiliyor. Bu şekilde denetimlerin sağlanıyor olması tabi ki biz bilinçli vatandaşlar açısından iyi oldu. Ara sokaklar artık daha temkinli bir şekilde kontrol ediliyor. Çalışan insanlar olarak bu konuda kendimizi mağdur hissediyorduk. Caddelere girişte HES kodu sorgusu yapıldığı için kontrol daha iyi sağlanıyordu ama ara sokaklarda çalışanlar olarak bu konuda mağdurduk. Şu an farklı bir mutasyonlu yeni bir virüs yayıldı. Mutasyonlu virüsün yayılması insanların sağlığı açısından daha büyük tehdit oluşturuyor. Ben bir anneyim ve benim evimde de yaşlı insanlar yaşıyor. Çalışan bir anne olarak vatandaşlarımızdan beklentim evlerinden çıkmasınlar' dedi.

'HASTALIĞINI GİZLEYEREK DOLAŞMAK ZALİMLİKTİR'

İnsanların çok duyarsız davrandığını ifade eden Mustafa Demirbal, 'Vatandaşlar hasta olduğunu bile bile kendi çevresine akrabalarına virüsü yayıyor. Hasta olduklarını söylemekten korkuyorlar. Hastaysan açıklayacaksın ve gidip tedavini olacaksın. Hasta olmak kötü bir şey değil bende olabilirim sende olabilirsin. Ama hasta olduğunu bilerek dışarlarda dolaşmak zalimliktir. İnsanları öldürmüşsün ya da ölümüne sebebiyet vermişsin. Ben akrabalarımın ailemin yanına gitmiyorum ve sadece anneme, babama uzaktan merhaba diyerek yaklaşmıyorum. Bazı insanlar ev ev gezerek bir araya geliyorlar. Ev oturmaları, doğum günü kutlamaları gibi etkinlikleri yapmak hiç hoş değil' diye konuştu.

'KURALLARA UYULMAZSA KIRMIZI OLMAKTAN KURTULAMAYIZ'

Hastalık konusunda insanların daha da bilinçlendirilmesini istediğini söyleyen Nural Gündoğdu da, 'Eğer yasak konuluyorsa yasağa uyacağız. Biz uymadığımız sürece bu kırmızı durumdan kurtulamayız. Her yerde polisler var ama insanlar bir kolayını bulup ara sokaklardan içeri giriyorlardı. Bunun önüne geçilmesi için güzel bir uygulama ama biz buna uymazsak olmaz. Kurallara uymazsak bu hastalıktan asla ve asla kurtulamayız. Tedirginim, dışarı çıkıyorum ama insanlara fazla yaklaşmadan mesafeli yürüyorum" dedi.

SAKARYA Vakaların düşmediği Samsun'da ara sokaklarda HES kodu kontrolü
SAKARYA Vakaların düşmediği Samsun'da ara sokaklarda HES kodu kontrolü
SAKARYA Vakaların düşmediği Samsun'da ara sokaklarda HES kodu kontrolü
SAKARYA Vakaların düşmediği Samsun'da ara sokaklarda HES kodu kontrolü
SAKARYA Vakaların düşmediği Samsun'da ara sokaklarda HES kodu kontrolü
SAKARYA Vakaların düşmediği Samsun'da ara sokaklarda HES kodu kontrolü
SAKARYA Vakaların düşmediği Samsun'da ara sokaklarda HES kodu kontrolü
SAKARYA Vakaların düşmediği Samsun'da ara sokaklarda HES kodu kontrolü
SAKARYA Vakaların düşmediği Samsun'da ara sokaklarda HES kodu kontrolü
SAKARYA Vakaların düşmediği Samsun'da ara sokaklarda HES kodu kontrolü

Koronavirüs, HES kodu, Türkiye, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık SAKARYA Vakaların düşmediği Samsun'da ara sokaklarda HES kodu kontrolü - Son Dakika


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