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VAKA SAYILARININ YÜZDE 50 ARTTIĞI SAMSUN'DA 'REHAVET' ENDİŞESİ - Son Dakika

VAKA SAYILARININ YÜZDE 50 ARTTIĞI SAMSUN'DA 'REHAVET' ENDİŞESİ

07.01.2022 12:15

SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı'nın son 10 günde vakaların yüzde 50 artığını duyurduğu kentte, maske ve mesafe kuralına yeterince uyulmadığı gözlemlendi.

SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı'nın son 10 günde vakaların yüzde 50 artığını duyurduğu kentte, maske ve mesafe kuralına yeterince uyulmadığı gözlemlendi. Aşı çağrısında bulunan kent sakinlerinden kimi vaka düşüşünün rehavete neden olduğunu savunurken kimileri de koronavirüsün kendilerini artık korkutmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından 18-24 Aralık'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre Samsun'da önceki hafta 100 binde 249,91 olan vaka oranı 200,95'e geriledi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, güncel koronavirüs vaka haritasında yüzde 50'ye yakın düşüş olmasına karşın kentte son 10 günde vakaların yüzde 50 artığını duyurdu, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belitti. Vali Dağlı'nın açıklamaları sonrası kentte cadde ve sokaklarda insan kalabalığının olduğu, vatandaşların maske ve mesafe kuralına da yeterince uymadığı gözlemlendi. Kalabalık caddelerde bazı vatandaşların hiç maske takmadığı, bazılarının ise maskeyi çene altında kullandıkları dikkati çekti. Vaka sayılarındaki dalgalanmayı değerlendiren kent sakinlerinden kimi aşı çağrısında bulundu. Kimi vaka düşüşünün rehavete neden olduğunu savunurken kimileri de koronavirüsün kendilerini artık korkutmadığını söyledi.

'HASTA OLURSAM OLURUM, NE YAPAYIM'

Maske takmanın kendisini bunalttığını belirten Tuna Cesur, "Ben maske takmayı tercih etmiyorum. Hasta olursam olurum, ne yapayım. Çok bunaltıyor maske insanı gerçekten. Yaşlıların hepsi takıyor ama gençlerin hiçbiri takmıyor. Gençliğimize güveniyoruz herhalde. İnsanlar artık bu konuda çok rahat olmaya başladı, rahatlıktan kaynaklanıyor bence bunlar" dedi.

'BAŞKALARININ HAYATINI TEHLİKEYE ATIYORLAR'

Aşı olunmasının önemine değinen Arzu Değirmenci, "Vaka sayılarının artması tedbirsizlikten kaynaklanıyor. Aşı olmuyorlar, kurallara uymuyorlar. Ben 4'üncüyü de oldum, 5'inci aşı çıkarsa onu da olacağım. Bunu herkes yaptırıyor, bu kadar insan aşı oluyor. Aşıyı olun diyenlerin, olanların bir bildiği mutlaka vardır. Yaptırmayanları anlamıyorum. Başkalarının da hayatını tehlikeye atıyorlar. Bence herkesin aşı yaptırması gerekiyor" diye konuştu.

'AŞIDAN KAÇANLAR DENETLENMELİ'

Vaka sayılarındaki artışı, kurallara yeteri kadar özen gösterilmemesine bağlayan Nur Subaşı, aşıdan kaçılmaması gerektiğini de dile getirerek, "Ben 65 yaş üstündeyim. 4'üncü aşımı yaptırdım. Aşıdan kaçan kişiler var. Bunlar bir şekilde denetlenmeli ve zorunluluk getirilmeli. Yaptırım olmalı" şeklinde konuştu.

'ARTIK KORKMUYORUM'

Aşı olduğu için maske takma taraftarı olmadığını savunan Ceyda Kürük, "Ben kendi adıma maske takmıyorum. Çünkü aşımı oldum. Koronavirüsten artık korkmuyorum ama tedbirleri tamamen bırakmak da doğru değil" dedi.

VAKA SAYILARININ YÜZDE 50 ARTTIĞI SAMSUN'DA 'REHAVET' ENDİŞESİ
VAKA SAYILARININ YÜZDE 50 ARTTIĞI SAMSUN'DA 'REHAVET' ENDİŞESİ
VAKA SAYILARININ YÜZDE 50 ARTTIĞI SAMSUN'DA 'REHAVET' ENDİŞESİ
VAKA SAYILARININ YÜZDE 50 ARTTIĞI SAMSUN'DA 'REHAVET' ENDİŞESİ
VAKA SAYILARININ YÜZDE 50 ARTTIĞI SAMSUN'DA 'REHAVET' ENDİŞESİ
VAKA SAYILARININ YÜZDE 50 ARTTIĞI SAMSUN'DA 'REHAVET' ENDİŞESİ
VAKA SAYILARININ YÜZDE 50 ARTTIĞI SAMSUN'DA 'REHAVET' ENDİŞESİ
VAKA SAYILARININ YÜZDE 50 ARTTIĞI SAMSUN'DA 'REHAVET' ENDİŞESİ
VAKA SAYILARININ YÜZDE 50 ARTTIĞI SAMSUN'DA 'REHAVET' ENDİŞESİ

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Zülkif Dağlı, Samsun, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: VAKA SAYILARININ YÜZDE 50 ARTTIĞI SAMSUN'DA 'REHAVET' ENDİŞESİ - Son Dakika
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