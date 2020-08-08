Vaka sayısı 19 milyonu aştı - Son Dakika

Dünya korona virüsle mücadele ediyor. Salgın nedeniyle vaka sayısı 19 milyon 400 bine yükselirken, can kaybı 720 bini, iyileşenlerin sayısı 12 milyon 456 bini geçti.

Covid-19 nedeniyle son 24 saatte ABD'de 1176, Brezilya'da 1079, Hindistan'da 933, Meksika'da 794 kişi hayatını kaybetti. Rusya'da ise vaka sayısı 882 bini geçti

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 274 bin 799 aktif vaka var. Vaka sayısı 100 bini geçen ülkeler ise

BREZİLYA

HİNDİSTAN

RUSYA

GÜNEY AFRİKA

MEKSİKA

PERU

ŞİLİ

KOLOMBİYA

İSPANYA

İRAN

İNGİLTERE

(İHA)