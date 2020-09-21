Vaka sayısı artan Bahçeköy'de, iş yerleri ve cami kapatıldı - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kıraathane, manav, restoran ve cami gibi vatandaşların toplu bulunabileceği yerler 14 gün süreyle kapatıldı.

Keşan Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye 9 kilometre uzaklıktaki 502 nüfuslu Bahçeköy'de pozitif vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle kıraathane, manav, restoran ve cami gibi vatandaşların toplu bulunabileceği yerlerin kapatılmasına karar verdi. Sadece bakkal ve fırınların açık olduğu köyde, birçok vatandaş evden çıkmazken, çıkanların ise maske ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

Manav Mehmet Karabayır, köyde pozitif vakaların görülmesi üzerine ek tedbirler alındığını belirterek, "Manav, kasap, lokanta ve kıraathaneler kapandı. Biz de manav olarak 14 gün kapalıyız. Biz de tedbirlere uyuyoruz. Şu anda bir sıkıntı yok. Çevremizdekilerin de durumu iyi. İnşallah her şey düzelecek" dedi. 'KİMSE İHTİYAÇ OLMADIKÇA DIŞARIYA ÇIKMIYOR'Köylülerden Ali Yıldırım , köyde pozitif vaka sayısındaki artış nedeniyle halka açık yerlerin 14 gün süreyle kapatıldığını ifade ederek, "Şu an tedbirler iyi. Kimse ihtiyaç olmadıkça dışarıya çıkmıyor. Pozitif vakalar hastanede tedavi altında. Şüpheli olanlar da evlerinde karantinada" diye konuştu.'BİZ HERKESTEN DAHA HASSAS DAVRANMASINI İSTİYORUZ'Kıraathane işletmecisi İbrahim Karakaş ise alınan tedbirlere köylüler olarak kendilerinin de destek verdiğini dile getirerek, "Kararları biz de destekliyoruz. Elimizden geldiği kadar dikkatli olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu kötü dönemi birlikte atlatacağız. Biz herkesten daha hassas davranmasını istiyor, 14 günlük yasaklara uyulmasını istiyoruz. Köyde aksayan bir hizmet yok. Market ve fırın açık. Maske ve mesafe kuralına dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de köydeki ek tedbirler kapsamında denetimlerini sıklaştırdığı bildirildi.