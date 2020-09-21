Vaka sayısı artan Bahçeköy'de, iş yerleri ve cami kapatıldı - Son Dakika

Vaka sayısı artan Bahçeköy'de, iş yerleri ve cami kapatıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kıraathane, manav, restoran ve cami gibi vatandaşların toplu bulunabileceği yerler 14 gün süreyle kapatıldı.

Vaka sayısı artan Bahçeköy'de, iş yerleri ve cami kapatıldı, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kıraathane, manav, restoran ve cami gibi vatandaşların toplu bulunabileceği yerler 14 gün süreyle kapatıldı.

Keşan Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye 9 kilometre uzaklıktaki 502 nüfuslu Bahçeköy'de pozitif vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle kıraathane, manav, restoran ve cami gibi vatandaşların toplu bulunabileceği yerlerin kapatılmasına karar verdi. Sadece bakkal ve fırınların açık olduğu köyde, birçok vatandaş evden çıkmazken, çıkanların ise maske ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

Manav Mehmet Karabayır, köyde pozitif vakaların görülmesi üzerine ek tedbirler alındığını belirterek, "Manav, kasap, lokanta ve kıraathaneler kapandı. Biz de manav olarak 14 gün kapalıyız. Biz de tedbirlere uyuyoruz. Şu anda bir sıkıntı yok. Çevremizdekilerin de durumu iyi. İnşallah her şey düzelecek" dedi. 'KİMSE İHTİYAÇ OLMADIKÇA DIŞARIYA ÇIKMIYOR'Köylülerden Ali Yıldırım,  köyde pozitif vaka sayısındaki artış nedeniyle halka açık yerlerin 14 gün süreyle kapatıldığını ifade ederek, "Şu an tedbirler iyi. Kimse ihtiyaç olmadıkça dışarıya çıkmıyor. Pozitif vakalar hastanede tedavi altında. Şüpheli olanlar da evlerinde karantinada" diye konuştu.'BİZ HERKESTEN DAHA HASSAS DAVRANMASINI İSTİYORUZ'Kıraathane işletmecisi İbrahim Karakaş ise alınan tedbirlere köylüler olarak kendilerinin de destek verdiğini dile getirerek, "Kararları biz de destekliyoruz. Elimizden geldiği kadar dikkatli olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu kötü dönemi birlikte atlatacağız. Biz herkesten daha hassas davranmasını istiyor, 14 günlük yasaklara uyulmasını istiyoruz. Köyde aksayan bir hizmet yok. Market ve fırın açık. Maske ve mesafe kuralına dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de köydeki ek tedbirler kapsamında denetimlerini sıklaştırdığı bildirildi.


Bahçeköy, Karar, Keşan, Manav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vaka sayısı artan Bahçeköy'de, iş yerleri ve cami kapatıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Taksim'de genç kadını taciz eden kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı Cani baba, doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Şehrin göbeğinde dehşet anları: Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı Son dakika! BDDK'dan yeni düzenleme geliyor: Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara, ilk maçında kırdığı rekorla tarihe geçti Koronavirüsle birlikte ciğerlere iyi gelen çörek otunun fiyatı 3'e katlandı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı
Üniversite öğrencisinin ev arkadaşı diye yanına aldığı kişi hırsız çıktı Üniversite öğrencisinin ev arkadaşı diye yanına aldığı kişi hırsız çıktı         
12:58
Kadın sürücü, aracın camını tekmeleyen saldırganı kaputun üzerinde polis merkezine götürdü Kadın sürücü, aracın camını tekmeleyen saldırganı kaputun üzerinde polis merkezine götürdü         
12:49
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Ehliyet bilgileri çipli kimlik kartlarına yüklenmeye başlandı Ehliyet bilgileri çipli kimlik kartlarına yüklenmeye başlandı         
11:47
Moritanya'da 50 bin kişinin gireceği lise bitirme sınavında kopya çekilmemesi için internet kesildi Moritanya'da 50 bin kişinin gireceği lise bitirme sınavında kopya çekilmemesi için internet kesildi         
11:14
Eyüpsultan'da bulunan Şahintepe Gölü'ne dökülen kimyasal atık görenleri şaşırttı Eyüpsultan'da bulunan Şahintepe Gölü'ne dökülen kimyasal atık görenleri şaşırttı         
10:58
"Karışmayın, aile içi" deyip dinlene dinlene kavga eden kuzenleri kimse ayıramadı         
10:41
Koronavirüsle birlikte ciğerlere iyi gelen çörek otunun fiyatı 3'e katlandı Koronavirüsle birlikte ciğerlere iyi gelen çörek otunun fiyatı 3'e katlandı         
10:34
Bursalı kaporta ustası, 150 bin lira harcayarak 1972 model Mercedes'i ilk günkü haline çevirdi Bursalı kaporta ustası, 150 bin lira harcayarak 1972 model Mercedes'i ilk günkü haline çevirdi         
10:24
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Eczacılar, korona sonrası talebin 5 kat arttığı vitaminler için uyardı: İnternetten satılanların yüzde 99'u sahte Eczacılar, korona sonrası talebin 5 kat arttığı vitaminler için uyardı: İnternetten satılanların yüzde 99'u sahte         
10:15
Ders zili çaldı! Okula girmek istemeyen minik Emir annesine zor anlar yaşattı Ders zili çaldı! Okula girmek istemeyen minik Emir annesine zor anlar yaşattı         
10:14
Şartları sağlayamadığı için emekliliğe hak kazanamayanlar, SGK'ya ödedikleri primleri topluca geri alabilir Şartları sağlayamadığı için emekliliğe hak kazanamayanlar, SGK'ya ödedikleri primleri topluca geri alabilir         
09:53
Canından olmamak için cebindeki son 25 lirasını gaspçıya vermek zorunda kaldı Canından olmamak için cebindeki son 25 lirasını gaspçıya vermek zorunda kaldı         
09:21
2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı 2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı         
08:00
Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı         
07:45
51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz 51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz         
20:47
Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı         
19:43
2 ay önce aşk yaşamaya başlayan Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı 2 ay önce aşk yaşamaya başlayan Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı         
16:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 14:12:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vaka sayısı artan Bahçeköy'de, iş yerleri ve cami kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei