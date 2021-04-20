Son dakika haberleri... BARTIN'DA PARK VE PİKNİK ALANLARI KAPATILDI - Son Dakika

BARTIN'da, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun kararıyla park ve piknik alanları kapatıldı.

Bartın'da, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 10-16 Nisan tarihleri arasında 512,11'e yükseldi. Bartın'da vaka sayısı 8 Şubat'tan bu yana 11 kat artmış oldu. Kentte vaka sayılarının çok yüksek seyretmesinde insanların temasının büyük rol oynadığını gerekçe gösteren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla, kent merkezinde bulunan 150 park bahçe ve oyun alanı ile Çağlayan, Karaçay, Gazhane piknik alanında yoğunluğun önlenmesi amacıyla vatandaş girişlerine kapatıldı. Zabıta görevlileri bankların ve çocuk oyun parklarının etrafına güvenlik şeridi çekti. Zabıta ekiplerinin bu alanlarda kontrollerini sürdüreceği bildirildi.