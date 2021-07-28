Vaka sayısı artan Çanakkale'de valilikten 'sosyal mesafe' ve 'maske' uyarısı - Son Dakika

ÇANAKKALE Valiliği'nce kentte haftalık vaka sayılarının 100 bin kişide 31'e çıkması üzerine halka maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunulurken, sırası gelenlerden de aşılarını olmaları istendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son vaka tablosuna göre, Çanakkale'de geçen hafta 100 bin kişide 21 olan vaka sayısı, bu hafta 31'e yükseldi. Bunun üzerine Çanakkale Valiliği, yazılı açıklama yaparak, halka sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları uyarısında bulundu. Sırası gelenlerden de aşı yaptırmaları istenilen açıklamada, "İlimizde geçen hafta 100 bin kişide görülen vaka sayısı 21 iken bu hafta 31'e çıkmıştır. Maalesef yapılan inceleme, gözlem ve denetlemelerde maske ve mesafe kuralına uyma konusunda tedbiri çoğunlukla elden bıraktığımız görülmektedir. Tekrar yüksek vakaları görmemek, tekrar kapanmamak için bir süre daha maskemizi takmak durumundayız. Kafeterya, restoran vb. başta olmak üzere tüm iş yerlerimizde ve düğün nişan vb. etkinliklerde Sağlık Bakanlığımızın Covid-19 rehberindeki tedbirlere uymamız gerekmektedir. Aşılama oranımız yüksek olsa da halen daha çok sayıda hemşerilerimiz sırası gelmesine rağmen aşı olmamıştır. Lütfen kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için aşımızı olalım" denildi.