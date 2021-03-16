TOKAT Vaka sayısı artan Tokat'ta, yağmur caddelerde yoğunluğu engelledi - Son Dakika

TOKAT Vaka sayısı artan Tokat'ta, yağmur caddelerde yoğunluğu engelledi
16.03.2021 14:13
Vaka sayısı artan Tokat'ta, yağmur caddelerde yoğunluğu engellediKORONAVİRÜS haritasında vaka artışının devam ettiği Tokat'ta yağmur nedeniyle bugün cadde ve parklarda yoğunluk oluşmadı.
Vaka sayısı artan Tokat'ta, yağmur caddelerde yoğunluğu engelledi
KORONAVİRÜS haritasında vaka artışının devam ettiği Tokat'ta yağmur nedeniyle bugün cadde ve parklarda yoğunluk oluşmadı. Sağlık Bakanlığının açıkladığı 6-12 Mart dönemini kapsayan haftalık koronavirüs haritasındaki verilere göre, vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Balıkesir ve Tokat yer aldı. Tokat'ta, geçen hafta vaka sayısı 100 binde 228,82 olurken, bu hafta 243,53'ye yükseldi. Önceki günlerde cadde ve parklarda yoğunluk görülen kentte bugün yağmur etkili oldu. Geceden itibaren aralıklı devam eden yağmurun da etkisiyle cadde ve parkalar boş kaldı.
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