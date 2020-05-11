Vaka sayısı artınca emniyet harekete geçti - Son Dakika

Van İl Emniyet Müdürlüğü, koroya virüs vakalarının gizlenmesi ve izinsiz taziyelerin düzenlemesine bağlı vakaların artması nedeniyle muhtarların katılımıyla bilgilendirme programı düzenledi.

Van'da bazı muhtarların il dışından gelenlerin gizlemesi ve gizli taziyelerin düzenlemesinde bilgilendirmelerde bulunmamasından dolayı korona virüs vaka sayısı arttı. Bunun üzerine harekete geçen Van İl Emniyet Müdürlüğü, merkez ilçelere bağlı mahalle muhtarlarının katılımıyla korona virüs bilgilendirme programı düzenledi. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve çok sayıda muhtar katıldı.

Programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bilmez, kentteki vakaların çoğunluğunun İstanbul ve diğer batı illerinden kaynaklandığını belirtti. 2020 yılı itibariyle Van'da çığ ve deprem gibi tahlisiz olayların yaşandığını, süreçte depremle ilgilenirken pandemiyle karşı karşıya kaldıklarını anımsatan Vali Bilmez, "Pandemi ilk Çin'de çıktı ve sonra İran'da görülünce Türkiye'de herkes Van'dan korkmaya başladı. Hatta bilim adamları en riskli illerden biri olarak Van'ı gösterdi. Sebebi de vakaların İran'dan Van'a, buradan da Türkiye'ye yayılacağı gibi bir endişeden kaynaklanmaktaydı. Ancak alınan tedbirlerden dolayı beklenilen ve korkulan sıkıntı yaşanmadı. Ama başka bir yerden sıkıntı yaşamaya başladık. 3-4 vakamız Umre, geri kalanların hepsi özellikle İstanbul'dan ve batı illerinden gelip 14 günlük kurala uymamasından kaynaklandı. Yine de vaka sayımız çok fazla değildi. Cevdet Paşa Mahallesi'nde Turgut soyisimli ailenin bir ferdini vefatı sonrası resmi bir taziyenin kurulmamasına rağmen, evde kendi aralarında gizli taziye kurmalarından dolayı aynı soyadından 23 vatandaşımızın test sonuçları pozitif çıktı" dedi.

"Vaka sayısı artmaya devam ediyor"

Taziye, düğün törenleri ve mevlitler konusunda hem din alimlerinin hem de sağlık alanında uzmanların can güvenliği açısından yapılmaması gerektiğiyle ilgili ortak bir kararın olduğunu dile getiren Bilmez, "Süreçte 3-4 gün neredeyse hiç pozitif vakamız çıkmadı. Daha sonra Ortanca Mahallesi'nde bir kişinin vefat etmesiyle gizli bir taziye düzenlendiğini öğrendik. Burada hem taziye düzenlenmiş hem de mevlit verilmiş. Şu an oradan pozitif vaka sayısı artmaya devam ediyor. Özalp ilçemizde hiç vaka yokken bu taziyeden dolayı vakalar tespit edildi. Ama sadece orada değil, Van merkezin 7-8 mahallesinde sadece Ortanca kaynaklı vakamız var. Bütün bunlara neden olan bir kişidir. O kişi şimdi sevdiklerini ve ailesini perişan etti" diye konuştu.

"Hala işin hilesine kaçan kişiler var"

Karantinaya alınan ve vaka artışının devam ettiği İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde iki kişinin hastaneden kaçtığını ve bunlardan birinin testinin pozitif çıktığını anlatan Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kişi hastanede niye kaçar? Hem de test sonuçları pozitif olan bir kişi. Bu kişiye tekrar gidip Ortanca Mahallesinde bulduk. Dün Ortanca Mahallesinden 'ateşimiz var, hastayız' diye 112'yi arıyor. Hastaneye getiriyoruz ve bir bakıyoruz hastaneden kaçmışlar. Meğer mahalleden çıkmak için numara yapıyorlar. O mahalledeki aile hekimi karar vermeden o mahalleye ambulans göndermeme kararı aldık. Ortanca Mahallesinde vaka artışı olasına rağmen hala işin hilesine kaçan kişiler var." - VAN