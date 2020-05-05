Vaka sayısı artınca mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Çankırı'nın merkez Esentepe Mahallesi, korona virüs (Covid-19) vaka sayısındaki artış sonrasında yayılımı engellemek amacıyla karantinaya alınarak giriş ve çıkışları kapatıldı.



Çin'n Wuhan kentinden yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, ülkeleri tehdit etmeye devam ediyor. Konuyla ilgili Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda mahallenin 14 gün boyunca karantina altına alındığı bildirildi. Mahalledeki vaka sayısının artması sonrasında alınan önlemler kapsamında giriş ve çıkışlar kapatıldı. Dün gece 00.00 itibari ile mahallenin giriş ve çıkışları polis ekipleri tarafından kapatılırken girmek isteyen vatandaşlar ise geri gönderildi. Mahalledeki vatandaşlar da sık sık kurallara uymaları noktasında uyarılıyor. - ÇANKIRI