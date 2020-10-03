Vaka sayısı azalan Konya'da Kovid-19'la mücadelenin kahramanları: Filyasyon ve çağrı merkezi... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan verilere göre, son 20 günde vaka sayısında yüzde 75 azalmanın yaşandığı Konya'da, Kovid-19'la mücadelenin kahramanları filyasyon, Pandemi Danışma ve Çözüm Merkezi ile Mobil İlaç Dağıtım Birimi ekipleri gece-gündüz çalışarak, sağlık personeliyle tarihi bir başarıya imza atıyor.

"Pandemi Eylem Planı" kapsamında Konya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan filyasyon, Pandemi Danışma ve Çözüm Merkezi ve Mobil İlaç Dağıtım Birimi ekipleri, Konya'da Kovid-19 vaka sayısının günden güne azalmasının önemli sebeplerinden biri olarak görülüyor.

Vatandaşların tedbirli tutumu, sağlık personeli ve valilik ekiplerinin senkronize bir şekilde fedakarlıkla yürüttüğü çalışmalar, vakalara ulaşım oranı da Türkiye ortalamasının altına düşürdü.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, konuya ilişkin açıklamasında, Sağlık ve İçişleri Bakanlarının sahayı titizlikle takip ettiğini, filyasyon ekiplerinin çok kısa sürede temaslı tespitini yaptığını, tanı konulan vakalara ilaçlarının "Mobil İlaç Dağıtım Merkezi"nce ulaştırıldığını, Pandemi Danışma ve Çözüm Merkezi'yle de taleplerin ve soruların yanıtlandığını söyledi.

Konya'da vaka sayısının günden güne azalmasının kendilerini mutlu ettiğini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da belirttiği gibi Konya'da vaka artış sayısında son 20 günde yüzde 75'lik bir düşüş yaşandığını ileten Özkan, "Ülkemizin bir an önce kurtulmasını dilediğimiz Kovid-19'la mücadelede şehrimizin başarısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın birebir takip ve desteği, vatandaşlarımızın ve ilgili kurum ve kuruluşların dikkati, sağlık çalışanlarımızla birlikte büyük emeklerle çalışan filyasyon, çağrı merkezi ve ilaç dağıtım ekiplerimizin emeği sonucu ortaya çıkmıştır. Kovid-19'la mücadelenin temel taşlarını oluşturan bütün ekiplerimize ve tedbirlere hassasiyetle riayet eden bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

Vatandaştan gelen talepler hızla çözüme kavuşuyor

Pandemi Danışma ve Çözüm Merkezi'ne ilişkin de bilgi veren Özkan, "Burada 8'si doktor toplam 35 sağlık personeli 7 gün 24 saat görev yapıyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepler çağrı merkezinde görevli sağlık çalışanları tarafından hızlı bir şekilde değerlendiriliyor ve konunun içeriğine göre ilgili birimler tarafından hızla çözüme kavuşturuluyor. Çağrı merkezini arayan Kovid-19 temaslı vakalarda herhangi bir hastalık semptomu görülmesi halinde bilgiler alınıyor ve eve numune almak üzere bir ekip gönderiliyor. Bu sayede olası Kovid-19 hastasına evden dışarı çıkmadan PCR testi yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Vali Özkan, PCR testi çalışılabilen laboratuvar sayısının 3'den 5'e çıktığını da hatırlatarak Konya Şehir Hastanesi ve Konya Numune Hastanesi'nde de artık PCR sonuçlarına bakılabildiğini belirtti.

Test sonucu pozitif çıkan hastaların ilaçlarını evlerinde teslim etmek için "Mobil İlaç Dağıtım Birimi" kurduklarını hatırlatan Özkan, şöyle devam etti:

"Eve gönderilen hastalarımızla ilgili olarak testlerin sonucu netleştiği zaman, doktorlarımız ilaçları reçete haline getiriyor ve ilaç dağıtım merkezine bildiriyor. Mobil İlaç Dağıtım Birimi ekibi de ilaçları hastalarımıza teslim ediyor. Bu konuda il merkezinde 12 ekibimiz var. Merkez ilçelerimiz dışında da her ilçe sağlık müdürlüğümüzün kendi ekibini oluşturmasıyla bu faaliyet sorunsuz bir şekilde icra ediliyor. Bu hizmetle test sonucu pozitif çıkan vatandaşımızın, tekrar tekrar hastaneye gelmesini önlemiş oluyoruz. Dolayısıyla bulaşın önlenmesi yönünde ciddi anlamda tedbir alıyoruz. Aynı zamanda hızlı bir şekilde tedaviye başlamış oluyoruz." dedi.

Riskin devem ettiğini belirten Özkan, kurallara hassasiyetle uymanın hayati önem taşıdığını vurguladı

Filyasyon süresi 5 saate kadar düştü

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ise Türkiye'de ortalama 13 saat olan filyasyon süresinin Konya'da 5 saate düştüğünü, bunun da pandemiyle mücadelede oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Konya'nın vaka sayısının kısa zamanda önemli oranda azalmasıyla Türkiye'ye örnek bir şehir olduğunu dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Sayın valimizin talimatları ile diğer kurumlardan il sağlık müdürlüğümüz emrine verilen araç ve personel desteği sayesinde filyasyona çıkan ekip sayısını şehrimizde 470'e çıkartmayı başardık. Filyasyon süresinin kısalması ile birlikte testi pozitif çıkan hastalarımıza en kısa sürede ulaşarak tedavilerine başlıyoruz. Bu da hastaneye yatış oranımızı ve zatürre oranlarımızı düşürmemize olanak sağlayarak hastanelerimizin üzerindeki yükü azaltmış oluyor."