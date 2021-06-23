Vaka sayısı en az olan Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan "kuralları gevşetmeyin" uyarısı - Son Dakika

Her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6,2 ile en az olan Osmaniye'de, Vali Erdinç Yılmaz kurallara uymayı sürdürme çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 12-18 Haziran'da il bazında her 100 bin nüfusa göre açıkladığı Kovid-19 vaka sayısında 6,2 ile en az vakaya sahip Osmaniye'de, Vali Yılmaz'ın katılımıyla Raufbey Mahallesi'nde denetim yapıldı.

Yılmaz, esnaf ve vatandaşla sohbet etti, maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Yılmaz, gazetecilere, kentte vaka sayısını sıfırlayana kadar denetimleri sürdüreceklerini söyledi.

Kentin, 12-18 Haziran'da Türkiye'de en az vaka görülen il olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Osmaniye olarak bu tablodan çok mutlu olduk. Osmaniyeli hemşerilerimle hep beraber bu başarıyı elde ettik. Hep beraber bu başarıyı sürdürmeliyiz, asla kuralları gevşetmeye gelmez. Bu virüs çok tehlikeli ve çok bulaşıcı. Osmaniye olarak çok iyiyiz ve bu mücadelemizi hemşerilerimle birlikte sıfırlayana kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, sırası gelen herkese aşı olmaları önerisinde de bulundu.