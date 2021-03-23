Vaka sayısı en çok artın illerden biri olan Çankırı'da yeni tedbirler yolda - Son Dakika

Vaka sayısı en çok artın illerden biri olan Çankırı'da yeni tedbirler yolda

23.03.2021 18:57
Vaka sayısı en çok artın illerden biri olan Çankırı'da yeni tedbirler yolda, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 1 haftada vaka sayısı en çok artan 5 il arasında açıkladığı Çankırı'da Vali Abdullah Ayaz, "Gerçekten virüs şu anda ilimizde hiç görmediğimiz kadar hızla yayılıyor. Buna bir an önce 'dur' dememiz lazım. Yeni tedbirleri değerlendiriyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta en çok vaka artışının yaşandığı illeri açıkladı. Buna göre 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan iller arasında Çankırı'da yer aldı. Çankırı ile birlikte listede İstanbul, Kastamonu, Erzincan ve Yalova bulundu.

İl genelindeki vaka durumlarıyla alakalı bilgiler paylaşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, virüsün kentte hiç görülmeyen hızda yayıldığını belirtti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, "Maalesef Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi son 1 hafta içerisinde vaka sayısı en fazla artan iller arasında yer aldık. Bunu zaten geçen haftalarda yaptığım açıklamalarda defaatle vurgulamıştım. Gerçekten virüs şu anda ilimizde hiç görmediğimiz kadar hızla yayılıyor. Buna bir an önce dur dememiz lazım. Bu hafta geçen hafta yoğun bir şekilde denetimlere devam ettik. Bu hafta aynı şekilde devam edeceğiz. Ama tekrar vatandaşlarımızdan lütfen daha az hareket daha az temas daha fazla tedbir istiyoruz. Gördüğümüz gerçekten bu normalleşme kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmekte" dedi.

Vaka sayısı en çok artın illerden biri olan Çankırı'da yeni tedbirler yolda

"DAHA AZ HAREKET İSTİYORUZ"

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması sonrasında hareketin bir hayli arttığına dikkat çeken Vali Ayaz, "İlçelerimizde köylerimizde vaka daha çok yayıldı. Ama virüs duruyor. Ortada bir mutasyon virüs var. Bulaş daha hızlı gerçekleşiyor. Aşılar yeni yeni etkin olmaya başladı. Henüz süresi dolmamış 1. dozdan sonra 28 gün, 2. dozdan sonra 14 gün geçmiş özellikle büyüklerimizi yaşlılarımıza kontrolsüz temasları ve bunun sonucunda hasta olanları görüyoruz. Tekrar lütfen biz arkadaşlar elimizden geleni yapıyorlar ama vatandaşlarımızdan da yine biraz daha sabır, daha fazla tedbir, daha az hareket istiyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ TEDBİRLER YOLDA

Vali Ayaz yeni tedbirler hakkında da değerlendirmede bulunduklarının altını çizerek, "Yeni tedbirleri değerlendiriyoruz. Haftaya Kabine Toplantısında yine risk haritası değişecek. Haritada rengi değişen illerle ilgili yeni tedbirler yürürlüğe girecek. Ama biz de şu an yine arkadaşlarımızla beraber bu süreci takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Vaka sayısı en çok artın illerden biri olan Çankırı'da yeni tedbirler yolda
Vaka sayısı en çok artın illerden biri olan Çankırı'da yeni tedbirler yolda

korona tablosu, Koronavirüs, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vaka sayısı en çok artın illerden biri olan Çankırı'da yeni tedbirler yolda - Son Dakika


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