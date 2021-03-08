Vaka sayısı en fazla azalan Trabzon'a 'Kalabalıklar yeniden vaka artışına neden olacak' uyarısı - Son Dakika

Vaka sayısı en fazla azalan Trabzon'a 'Kalabalıklar yeniden vaka artışına neden olacak' uyarısı

08.03.2021 14:26
Vaka sayısı en fazla azalan Trabzon'a 'Kalabalıklar yeniden vaka artışına neden olacak' uyarısı, System.String[]

TÜRKİYE'nin koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'Çok yüksek riskli iller' arasında yer alan Trabzon, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok azalan iller arasında yer aldı.

TÜRKİYE'nin koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'Çok yüksek riskli iller' arasında yer alan Trabzon, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok azalan iller arasında yer aldı. Bu azalmaya rağmen uzmanlar cumartesi günü sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının vaka artışlarına neden olabileceği uyarılarında bulundu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı cumartesi günü insanların açık alanları doldurduğunu belirterek "Bu kalabalıklar yeniden vaka artışına neden olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından; 27 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il, yine risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'Çok yüksek riskli iller'in yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. Haftalık verilere göre Samsun her 100 bin kişide 348,36 vaka ile en yüksek vaka sayısının olduğu il oldu. Sırasıyla Samsun'u Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon izledi.

TRABZON'DA VAKALAR DÜŞÜŞTEBakan Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Samsun, Sinop, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Çorum'da artış oldu, Trabzon, Rize ve Ordu'da ise iyileşme gözlendi. 'Kırmızı' kategorideki iller arasında yer alan Trabzon'da vaka oranı 100 binde 239,52'den 226,14'e, Rize'de 213,10'dan 208,21'e, Ordu da 301,76'dan 280,27'ye geriledi.'SEVİNECEK BİR DURUM YOK'KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, son haftada Karadeniz'de vaka sayıları en fazla düşen şehirlerden Ordu ve Trabzon'daki düşüşün tedbirlerin artırılmasına bağladı. Prof. Dr. Aydın, "Ordu ve Trabzon'daki düşüş yüzde 10 civarında oldu. Bunu sağlayan etmenlerin valilik ve il sağlık müdürlüklerinin denetimleri sıklaştırması ve daha sıkı kontrole başladığından dolayı olabilir diye düşünüyorum. Ancak Türkiye'de ciddi farkla önde gidiyor bu iki şehir de. Çok sevineceğimiz bir durum değil ama bunun devam etmesini sağlayabilir, yüzde 10 değil, 50 ve 80 gibi bir düşüş sağladığımızda rengimiz sarı veya maviye düşecek. Şu an sevinecek bir durum olmadığını söylemek mümkün" dedi.'BÖLGEMİZİN KIRMIZI KALMASINA NEDEN OLACAK'Hafta sonu uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasıyla, cumartesi günü bölge insanının sokaklara çıktığında tedbirlere uymadığını belirten Prof. Dr. Aydın, "Hem bölgemizde hem ülkemizde cumartesi kısıtlamanın kaldırılması nedeniyle sokaklar, caddeler ve sahiller doldu taştı. Bunu mutlaka vaka pozitifliği artışıyla karşımıza çıkacağını bekliyoruz. Çünkü önlemlere uyulmadığını da gördük. Bu kadar anons, duyuru, gayrete rağmen bu uyumların tam olmaması bizi rahatsız ediyor. Bölgemizin de kırmızı olarak kalmasına neden olacak" diye konuştu.'PİKNİK YAPANLAR OLDU'Trabzon'da vatandaşlar ise cumartesi günü açık alanlarda oluşan kalabalıkların gelecek hafta kentte Covid-19 vakalarında artış yaşanmasına neden olacağı görüşünde birleşiyor. Cumartesi günü sokakların çok kalabalık olduğunu söyleyen Ahmet Şimşek "Cumartesi günü serbest olması hiç iyi olmadı. Sahil boyu piknik yapanlar oldu. Bana göre cumartesi de yasak olması lazım. Bu iyi değil" dedi.Tuana Naz Toksoy da, "Mecburen dershane olduğu için dışarı çıkmıştık. Cumartesi yasağı kalkınca herkes akın etmişti. İnsanların cumartesi günü yasağı kalkınca hemen akın etmesi bir an önce yasak kalksın, dışarı çıkalım anlamındaydı. Bence yasak kalkmamalıydı. Bu kalabalıktan sonra artacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.'ŞEHRİME YAKIŞTIRAMIYORUM'Yalçın Kurt da sokakların tıklım tıklım kalabalık olduğunu söyleyerek, "Bunu kendi şehrime yakıştıramıyorum. İşi olmayan dışarı çıkmasın. İnsanlara, sağlıkçılara yazık. İnsanlar 24 saat ayakta duruyorlar sırf bizlere bakmak için. Çoluğunu çocuğunu göremeyen doktorlar, hemşireler var. Bir zahmet biraz duyarlıysak sokağa çıkmayalım. Biz iş için çıkıyoruz da sokağa bakıyorum, adam oturmuş yemek yiyor. Gitsin evinde yesin. Bu çalışanlara, devlete yazık günah değil mi?" dedi.

Furkan Pulat da, "Bence 15 gün kısıtlama yapılması lazım. Kimsenin sokağa çıkmaması lazım. 15 gün sonra zaten belli olur" ifadelerini kullandı.


Vaka sayısı en fazla azalan Trabzon'a 'Kalabalıklar yeniden vaka artışına neden olacak' uyarısı
Vaka sayısı en fazla azalan Trabzon'a 'Kalabalıklar yeniden vaka artışına neden olacak' uyarısı
Vaka sayısı en fazla azalan Trabzon'a 'Kalabalıklar yeniden vaka artışına neden olacak' uyarısı
Vaka sayısı en fazla azalan Trabzon'a 'Kalabalıklar yeniden vaka artışına neden olacak' uyarısı
Vaka sayısı en fazla azalan Trabzon'a 'Kalabalıklar yeniden vaka artışına neden olacak' uyarısı
Vaka sayısı en fazla azalan Trabzon'a 'Kalabalıklar yeniden vaka artışına neden olacak' uyarısı
Vaka sayısı en fazla azalan Trabzon'a 'Kalabalıklar yeniden vaka artışına neden olacak' uyarısı
Vaka sayısı en fazla azalan Trabzon'a 'Kalabalıklar yeniden vaka artışına neden olacak' uyarısı

Koronavirüs, Cumartesi, Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vaka sayısı en fazla azalan Trabzon'a 'Kalabalıklar yeniden vaka artışına neden olacak' uyarısı - Son Dakika


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