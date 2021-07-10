VAKA SAYISI YÜKSEK, AŞILAMA ORANI DÜŞÜK BİTLİS'TE AŞI STANTLARI KURULDU - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nca illere göre açıklanan haftalık tabloda, vaka sayısı en yüksek iller arasındaki Bitlis'te aşılama oranını artırmak için sağlık ekipleri, yoğun çaba sarf ediyor. Vaka sayısının aksine aşılamanın düşük olduğu kentte birçok noktaya stantlar kurulurken, aşı halkın ayağına götürülüyor.

Haftalık tabloda 100 binde vaka sayısı en yüksek illeri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bitlis, Siirt ve Ağrı'da vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çekerek, salgınla mücadelede tek yolun aşı olduğunu vurguladı. Vaka sayısı 100 binde 96,58 olan Bitlis'te aşılama çalışmaları ise hızlandırıldı. Aşılama oranının düşük, vaka sayısının ise yüksek olduğu kentte birçok noktaya aşı stantları kuruldu. Ayrıca muhtarlarla görüşen sağlık ekipleri, köylerde de aşı çalışması yürütüyor. Aşı olmak için hastaneye gidemeyen kişiler, kurulan çadırlarda aşılarını yaptırıyor.

'DUYARLILIK BEKLİYORUZ'

Kentteki aşı çalışmalarını anlatan Aşı Birimi Sorumlusu Ömer Yardım, çağrılar yaptıklarını ve birçok yerde aşı çadırları kurduklarını söyledi. Halkı aşı olmaya beklediklerini kaydeden Yardım, Camilerde, köylerde ve birçok yerde halkımızı aşıya bekliyoruz. Vatandaşlarımızın çağrılara uymasını bekliyoruz. Şimdilik çadırlarımız halkımız tarafından gerekli ilgi gösterilmiyor. Bunun için halkımızı çadırlarımıza aşı olmaya davet ediyoruz. Biz sağlıkçılar olarak sahadayız. Aynı duyarlılığı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz dedi.

Tatvan Aşı Birimi Sorumlusu Hatice Kıray da Artık randevusuz aşı programına geçildi. Bunun için alanların yoğun olduğu bölgelerde aşı stantları kuruldu. İnsanları hem aşı hakkında bilgilendiriyoruz hem de aşı oranında artış için insanları yönlendirmeye çalışıyoruz. Aşımızla ilgili lojistik bir sıkıntımız yok. Aşı olmadan bu hastalıktan, virüsten kurtuluşumuzun gerçekleşmeyeceğini gördük zaten. Şu an bizim en büyük hedefimiz aşı ve herkesi aşıya davet ediyoruz. Herkesin bu konuda bilinçlenmesini ve herkesin birbirini yönlendirmesini talep ediyoruz diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü, Bitlis merkez ve ilçelerde kurulan çadırlarda cuma günü 2 bin 676 kişinin aşılandığı açıkladı.