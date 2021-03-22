Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu - Son Dakika

Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu

22.03.2021 13:18
Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına göre 13-19 Mart tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il, bir kez daha Samsun oldu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına göre 13-19 Mart tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il, bir kez daha Samsun oldu. 3 haftadır vaka sayısında birinci olan Samsun'da tüm uyarılara rağmen bazı cadde ve sokaklardaki kalabalık dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 13-19 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova oldu. En çok vakanın görüldüğü ilk 3 il Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişiye 508,97 Covid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. 3 haftadır nüfusa oranla vaka sayısı en fazla olan ile olan Samsun'un yanı sıra 'Çok riskli il' kategorisindeki Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer illerde de denetimler artırıldı.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

3 haftadır en çok vakanın görüldüğü il olan Samsun'da denetimler de sürüyor. Ekipler, kentin en kalabalık noktalarında Hayat Eve Sığar (HES) kontrolü yapıyor, polisler devriye halinde vatandaşları uyarıyor. İlkadım ilçesine bağlı Mecidiye ve Çiftlik Caddesi'ndeki kalabalık ise dikkat çekti. Uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymayan bazı vatandaşlar, alışveriş yapmayı ve gezmeyi sürdürdü.

'AİLEM İÇİN ENDİŞE EDİYORUM'

Maskesiz kimsenin dışarı çıkmaması gerektiğini belirten Furkan Atar, "Herkesin tedbirli olması gerekiyor, yoksa pandemi devam eder ve iş daha da kötüye gider. Zaten Samsun vaka sayısında birinci oldu. Herkesin kurallara uyması lazım, ben maskemi takıyorsam herkesin takması gerekiyor. Sokağa çıkma yasağı geri gelmeli. Samsun'un bu durumu artık beni korkutuyor. Sokağa çıkmaya korkuyoruz, bize bulaşırsa bizde ailemize bulaştırırsak diye endişe ediyorum" dedi.

'DENETİMLERİN ARTIRILMASI GEREKİYOR'

Herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade eden Neriman Atmaca, "Bu kurallar bizim sağlığımız için getiriliyor Mecbur olmadıkça kimse dışarı çıkmasın. Biz önlemlerimizi alıyoruz ve korkmuyoruz. Denetimlerin artırılması gerekiyor, sadece sokak başlarında HES uygulamasıyla olmaz, farklı denetimler de yapılmalı" şeklinde konuştu.

'BİZ BİTTİK, KORKUYORUZ'

Daha çok gençlerin kuralları ihlal ettiğini ifade eden İnci Esen, "Yaşlıları içeri sokuyorlar ama gençleri 15 gün içerde tutmak lazım. Gençlerin ağzında ne maske var, ne de kurallara uyuyorlar. Sarmaş dolaş yollarda yürüyorlar, o nedenle onları 15 gün içerde tutmaz gerekiyor. Artık bıktık, saat 14.00'den sonra eve giriyoruz. Dışarı çıksam korkuyorum, şimdi dışarı çıktım alışverişi yapıp hemen eve gideceğim. Herkesin kendisini karantinaya alması lazım ama bunu yapmıyor. Herkes istediği gibi geziyor, maskeyi çıkarıp sigara içenler var. Biz bittik, korkuyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü------------------------Yalova'da caddelerden detaylar-Vatandaşların görüşleri-Vatandaş ile röportaj esnasında maskesiz iki gencin görüntüsü-Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un açıklamaları-Anons

Haber-Kamera:  Cem Mete OKUR/YALOVA,


Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu
Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu
Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu
Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu
Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu
Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu
Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu
Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu
Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu
Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu
Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu
Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu
Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu
Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu
Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu

Karadeniz Bölgesi, Fahrettin Koca, Samsun, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu - Son Dakika


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