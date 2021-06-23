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Vaka sayısında 5'inci sıradaki Rize'de 'rehavet' etkisi - Son Dakika

Vaka sayısında 5'inci sıradaki Rize'de 'rehavet' etkisi

23.06.2021 12:47
Vaka sayısında 5'inci sıradaki Rize'de 'rehavet' etkisi, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs risk haritasında, en çok vaka görülen iller arasında 96,99'luk oranla 5'inci sırada yer alan Rize'de vaka sayısı, yeniden yükselişe geçti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs risk haritasında, en çok vaka görülen iller arasında 96,99'luk oranla 5'inci sırada yer alan Rize'de vaka sayısı, yeniden yükselişe geçti. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kazım Şahin, geçen haftaya göre yüzde 21,01'lik artış gözlenen kentte vaka düşüşünün, rehavete yol açtığını ve bu nedenle yükseliş olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Koca'nın illere göre açıkladığı, 5-11 Haziran haftasının koronavirüs risk haritasında Rize'nin 100 bin kişide 80,15 olan vaka sayısı, 12-18 Haziran haftasının güncel haritasında 96,99'a yükseldi. Kent, güncel haritada en çok vaka görülen iller arasında 5'inci sırada yer aldı. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde de vaka sayısında 1'inci sırada yer alan Rize'de, geçen haftaya kıyasla yüzde 21,01'lik artış gözlendi. İlde artan vaka sayılarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin, önce yaşanan vaka düşüşünün, halk arasında rehavete yol açtığını ve bu nedenle vakaların yükseldiğini belirterek, herkesi uyardı.

'VAKALAR DÜŞENE KADAR DAHA FAZLA GAYRET'Salgın tedbirlerine uyulması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Şahin, "Daha önce bizle beraber vaka sayılarında çok artış olan Doğu Karadeniz'deki iller belli bir düşüş yakaladılar. Biz çayla beraber vaka sayılarında bir artış olacağını daha önceleri belirtmiştik. Birinci sürgün çay kesimi tamamlandı. Bu arada vaka sayıları düştüğü için vatandaşlar rehavete kapıldı. Yaşanan bu rehavet döneminde insanlar cenaze ve düğün törenlerine katılımı arttırdılar. Kısıtlamaların da yavaş yavaş kaldırılması ile beraber ilde de bir turizm hareketliliği başladı. İlde çok sayıda yabancı plakalı araç görmek mümkün. Bütün bunlar yeni vakaların olmasına bir sebep ve vaka düşüşünün önüne engel olarak çıkıyor. İnsanların gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Maske mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeye devam edeceğiz, aşılamaya randevumuz geldiğinde mutlaka gideceğiz. Hem Rize'de hem Türkiye'de vaka sayıları belli bir oranın altına düşene kadar azami gayret göstermemiz gerekiyor" dedi.'BANA BİR ŞEY OLMAZ, MODUNDALAR'Kentte yaşayan Meryem Beyazal da "Vatandaş dikkatli davranmadığı için vakalar artıyor. 'Bana bir şey olmaz, diğerleri tedbir alsın' modundayız. O yüzden vakaların eksileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.Veysel Zehir de "Aşı olmamız gerekiyor. Ben 30 yaşında aşı oldum, 60 yaşında şu an aşı olmayan insanlar var. Sonuçlarını da sevdiklerimizi kaybederek ödüyoruz. Hep beraber kurallara uyuyacağız ve bu hastalığı atlatacağı" dedi.

Ahmet Yeniay ise "Bizim burada cenazelere çok önem veriliyor. İnsanlar bu hastalık sürecinde de cenazelere gitmeye devam ediyorlar. Cenaze yakınlarına da sarılmaktan geri durmuyorlar. Bu artışların sebeplerinden biri bu olabilir. Çay dolayısıyla da ilde önemli bir nüfus yoğunluğu var. Akrabalar arası ziyaretlerde maalesef artış oluyor" diye konuştu.


Vaka sayısında 5'inci sıradaki Rize'de 'rehavet' etkisi
Vaka sayısında 5'inci sıradaki Rize'de 'rehavet' etkisi
Vaka sayısında 5'inci sıradaki Rize'de 'rehavet' etkisi
Vaka sayısında 5'inci sıradaki Rize'de 'rehavet' etkisi
Vaka sayısında 5'inci sıradaki Rize'de 'rehavet' etkisi
Vaka sayısında 5'inci sıradaki Rize'de 'rehavet' etkisi
Vaka sayısında 5'inci sıradaki Rize'de 'rehavet' etkisi
Vaka sayısında 5'inci sıradaki Rize'de 'rehavet' etkisi

Fahrettin Koca, Öğretim Üyesi, Mikrobiyoloji, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vaka sayısında 5'inci sıradaki Rize'de 'rehavet' etkisi - Son Dakika


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