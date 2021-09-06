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VAKA SAYISINDA 6'NCI SIRADAKİ TRABZON'DA CADDELER DOLU, MASKE UNUTULDU - Son Dakika

VAKA SAYISINDA 6'NCI SIRADAKİ TRABZON'DA CADDELER DOLU, MASKE UNUTULDU

06.09.2021 12:38

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı koronavirüs güncel vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü 6'ncı il Trabzon oldu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı koronavirüs güncel vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü 6'ncı il Trabzon oldu. Bir haftada yüzde 18'lik vaka artışının yaşandığı kentte, kalabalık cadde ve sokaklarda, maske ve mesafe kuralına yeterince uyulmadığı gözlendi.

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı her 100 bin kişide görülen Covid-19 güncel vaka haritasında en çok vaka yoğunluğu yaşanan iller arasında Trabzon, 6'ncı sırada yer aldı. Trabzon'da, önceki hafta hafta 100 binde 310,63 olan vaka sayısı 366,67'ye yükseldi. Kentte tarımsal göç, gurbetçilerin memleketlerine gelmesiyle birlikte yaşanan nüfus yoğunluğunun yanı sıra, düğün, nişan gibi toplu etkinliklerin de artışa neden olduğu tespit edildi. Yeni vaka haritasının açıklanması ile 1 haftada yüzde 18'lik artışın yaşandığı kentte, kalabalık cadde ve sokaklarda maske ve mesafe kuralına da yeterince uyulmadığı gözlendi. Kentte kalabalık caddelerde bazı vatandaşların hiç maske takmadığı, bazılarının ise maskeyi çene altında kullandıkları ya da sadece kollarına taktıkları dikkati çekti.

'ZORUNLU İZOLASYONU VAR AMA FILDIR FILDIR GEZİYOR'

Yaşanan vaka artışını değerlendiren kent sakini Anıl Çavuşoğlu, temaslı ve pozitif vakaların kendini gizlediğini belirterek 'Trabzon turizm şehri. Büyük bir turist yoğunluğu var kentte. Bunun yanı sıra gurbetçilerimiz var. Onlarda yaz dolayısı ile Trabzon'a geldiler. Ne kadar kalabalık olursa o kadar kontrolsüz oldu şehir. Kimse maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymuyor. Bir rehavet söz konusu. Bu sabah köyünden gelen bir arkadaşım bindiği dolmuşta temaslı biri ile karşılaşmış. Eşi pozitif, adam ise temaslı zorunlu izolasyonu var ama fıldır fıldır geziyor. Bu kafalarla bu kadar cahillikle bizim 6'ncı sırada olmamız bile mucize. Böyle giderse 1'inci sıralara kadar geliriz' diye konuştu.

'VAKA ARTIŞINI TARIMSAL FAALİYETLERE BAĞLIYORUM'

Vaka artışlarında bölgede olan tarımsal faaliyetlerin etkili olduğunu söyleyen Ali Şükrü Cihan, 'Yaklaşık 15 gün önce Doğu, Güneydoğu ve Ege turu yaptım. Oralarda maske kullanımı buradaki gibi yok. Burada daha fazla dikkat ediliyor. Ben vaka sayılarındaki artışı fındık ve tarımsal faaliyetlere bağlıyorum. Bunun yanı sıra pandemide evlenemeyen herkes düğün yapmaya başladı. Kahvelerde insanlar oyun oynuyor. Gurbetçiler, turistler derken şehir kalabalıklaştı. Birçok etken var' dedi.

'TRABZON'DA KURALLARA UYULMUYOR'

İnsanların kurallara uymadığını dile getiren Hümeyra Cesur da, 'Trabzon'da kurallara uyulmuyor. İlk başlarda kurallara uyuluyordu ve hatta aşırı titizlik gösteriliyordu. Şimdi mutasyon var, Delta varyantı var ama insanlar maske bile takmıyorlar. Maske, çoğunun burnunun altında. Eskiden sadece yemek yerken maskeyi indiriyorduk o da temkinli bir şekilde ama şimdi kimsenin umurunda değil. Ne mesafe var ne de maske kuralı. Artış olmasını o yüzden normal karşıladım' diye konuştu.

'SANKİ KORONA YOKMUŞ GİBİ'

Nevin Cordanoğlu ise, 'Şehirde rehavet var, şehrin merkezleri oldukça kalabalık. Toplu taşımalarda pandemi yokmuş gibi. İnsanlar dezenfektana çok dikkat etmiyor. Sanki korona yokmuş gibi. İnsanlar ellerini yıkamadan simit yiyor. Birçok insan burnu açık bir şekilde maske kullanıyor. Daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor' ifadelerinde bulundu.

VAKA SAYISINDA 6'NCI SIRADAKİ TRABZON'DA CADDELER DOLU, MASKE UNUTULDU
VAKA SAYISINDA 6'NCI SIRADAKİ TRABZON'DA CADDELER DOLU, MASKE UNUTULDU
VAKA SAYISINDA 6'NCI SIRADAKİ TRABZON'DA CADDELER DOLU, MASKE UNUTULDU
VAKA SAYISINDA 6'NCI SIRADAKİ TRABZON'DA CADDELER DOLU, MASKE UNUTULDU
VAKA SAYISINDA 6'NCI SIRADAKİ TRABZON'DA CADDELER DOLU, MASKE UNUTULDU
VAKA SAYISINDA 6'NCI SIRADAKİ TRABZON'DA CADDELER DOLU, MASKE UNUTULDU
VAKA SAYISINDA 6'NCI SIRADAKİ TRABZON'DA CADDELER DOLU, MASKE UNUTULDU
VAKA SAYISINDA 6'NCI SIRADAKİ TRABZON'DA CADDELER DOLU, MASKE UNUTULDU
VAKA SAYISINDA 6'NCI SIRADAKİ TRABZON'DA CADDELER DOLU, MASKE UNUTULDU
VAKA SAYISINDA 6'NCI SIRADAKİ TRABZON'DA CADDELER DOLU, MASKE UNUTULDU

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Trabzon, Düğün, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAKA SAYISINDA 6'NCI SIRADAKİ TRABZON'DA CADDELER DOLU, MASKE UNUTULDU - Son Dakika


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